A la gare Montparnasse mercredi soir : «C'est la grève avant l'heure !»

On l'appelle la grève du 5 décembre mais, ce mercredi soir, les panneaux d'affichage de la gare Montparnasse à Paris annoncent déjà la couleur : la perturbation du trafic a commencé dès 19 heures. Le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari et le patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou ont même fait le déplacement pour apporter leur soutien au personnel sur le pont.Le mouvement a même pris de l'avance, puisque de nombreux départs accusent du retard dès 18 heures en raison, officiellement, de divers problèmes de maintenance. « C'est la grève avant l'heure. Les cheminots sont efficaces pour mettre en difficulté les voyageurs », peste Gurvan, qui utilise la ligne Paris-Tours quotidiennement. Il avait prévu de partir tôt, mais le retard s'accumule inexorablement. 10 minutes sont affichées, puis 25... finalement, son train partira trois quarts d'heure après. « Plus que les voyageurs, ceux qui sont le plus à plaindre, ce sont les petits commerçants qui voient leur Noël gâché un an après les Gilets jaunes », souffle-t-il dépité. VIDÉO. Grève du 5 décembre : les commerces parisiens se barricadent Cyrielle, étudiante en première année de droit à Nanterre, doit retrouver son copain au Mans. La jeune femme ne devait partir que ce jeudi, mais, en prévision de la grève illimitée, elle a avancé son départ. C'était peine perdue : son train de 19h06 a été supprimé. « Je comprends les revendications des cheminots mais si les blocages durent jusqu'à Noël, cela va se retourner contre eux », prévoit-elle, sa valise à la main. A 18 ans, elle dit se sentir plus concernée par le climat que par sa retraite. LIRE AUSSI > Grève du 5 décembre : 40 réponses pratiques à vos questionsDu haut de ses 80 printemps, Angèle compatit « avec ceux qui prennent le train tous les jours. J'en ai vu des grèves, alors je prends mon mal en patience, mais il y a un effet de répétition assez systématique ...