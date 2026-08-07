À la FIFA, le Roi Gianni ne se meurt pas

Gianni Infantino vient de subir le premier grand revers de sa présidence avec l’abandon forcé de son projet de société commerciale, la FIFA Forward Enterprise (FFE). Pourtant, loin de le conduire à jeter l’éponge, l’homme s’accroche à son poste, et à ses revenus, convaincu que le temps et l’inertie du système jouent en sa faveur.

« Ma propre morale. Mon propre jugement. C’est la seule chose qui puisse m’arrêter. » Voilà ce qu’avait déclaré Donald Trump, le maître à penser et à agir de Gianni Infantino (même s’il ne lui répond plus au téléphone, semble-t-il). Le président de la FIFA a pourtant connu son petit « Détroit d’Ormuz », avec le retrait en catastrophe de la perspective d’une société commerciale (FFE), dont il aurait été, évidemment, le commissionnaire fort bien payé, y compris après la fin de son possible prochain et dernier mandat. Rien qui puisse malgré tout le contraindre à rendre les armes. Comme l’expliquait si bien Régis Debray : « Le désir du pouvoir – ce que j’appelle la libido dominandi –, c’est le continent noir, comme l’était la sexualité avant Freud, et je crois qu’il faut enfreindre un certain nombre de tabous, de pudeurs ou de stéréotypes. »

L’Italo-Suisse s’était précipité : trop vite, trop directif, trop transparent, finalement, sur ses intentions. Il rêvait de garder les clés du coffre-fort même une fois son poste actuel quitté, et, en même temps, de s’élever au niveau de ses collègues américains, par exemple Roger Goodell, big boss de la NFL, dont les émoluments dépassent les 60 millions de dollars annuels (contre 6 millions pour le « pauvre » Gianni). Effet pervers de sa vision strictement capitaliste du foot, l’UEFA lui a rappelé que le cœur économique du ballon rond continuait de battre sur le Vieux Continent et que, sans lui, la construction de sa FFE s’effondrait ipso facto.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com