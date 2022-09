A la Fête de la Rose, les militants PS se comptent, entre espoir et abdication

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure à la 50e Fête de la Rose de Frangy-en-Bresse (Saône-et-Loire), le 17 septembre 2022 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

"On a connu des périodes plus glorieuses": à la 50e Fête de la Rose de Frangy-en-Bresse (Saône-et-Loire), qui se veut un des rendez-vous nationaux du PS, les militants ont du mal à occuper les petits bancs de bois installés dans la cour de l'école primaire.

"Frangy", comme on appelle la Fête de la Rose tenue dans ce village d'environ 600 habitants, est au PS ce que la Fête de l'Humanité est au PCF, toutes proportions gardées. "C'est un rendez-vous national", assure la députée locale, Cécile Untermaier, unique députée PS de Bourgogne-Franche-Comté à avoir survécu à la vague macroniste.

Depuis sa création en 1973 par l'ex-ministre Pierre Joxe, peu après son élection en tant que député dans cette circonscription, Frangy n'a connu "aucune interruption, même lors du Covid". Les Fêtes de la Rose ont essaimé dans plusieurs départements de France mais "c'est Frangy la plus grande par sa régularité", en conclut Michel Debost, 71 ans, historien local.

"Plus de 1.500 participants" après l'élection de François Mitterrand, en 1981; "4.000 en 2006", quand Ségolène Royal y lance sa campagne à la présidence; "1.500 avec Arnaud" Montebourg en 2021, qui tente de booster sa candidature à l'investiture du PS..., énumère M. Debost.

Mais, avec quelque 200 participants, 2022 ne figurera pas dans les annales.

"On a connu des heures plus glorieuses", avoue Jean-Paul Diconne, 75 ans. "On voit toujours les mêmes militants", ajoute cet ex-conseiller départemental socialiste quand arrive son "copain d'école", Gilbert Favelier, 75 ans lui aussi.

"Ah oui, le nombre de militants recule", confirme cet ex-secrétaire de la section PS de Beaune (Côte d'Or): "Il y a 4-5 ans, on était 12 militants à Beaune. Quand je suis parti, il y en avait zéro".

D'ailleurs, lui aussi a rendu sa carte: "Plus personne ne croit dans ce PS: les apparatchiks virent casaque pour voter Macron. Les militants ne sont pas des bœufs alors ils quittent", dit-il.

Eric Battier, 61 ans, hésite encore, lui, à abandonner "son" parti. "Ça me ferait du mal de quitter le PS après 40 ans", dit ce militant encarté depuis 1982. "Mais rentrer dans la Nupes, c'était une erreur politique", regrette-t-il.

- "On est tombé à zéro" -

L'accord avec la Nupes est sur toutes les lèvres quand il s'agit d'expliquer les raisons de la "chute du PS", comme le dit Daniel Hoste, 76 ans. "La Nupes, c'est un accord de la carpe et du lapin. Eux, ils sont contre tout", tranche-t-il.

Du haut de ses 95 ans, le doyen de "la Fête", Ernest Brenaud, fait lui aussi le constat d'une descente aux abîmes. "La section dont j'étais président a disparu. On était une centaine dans les années 90. On est tombé à zéro. Faut faire quelque chose", dit-il en interpellant le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, invité de cette année. "Il y a des gens qui vont prolonger ce que tu as fait", lui répond le patron du PS.

Mais à regarder les têtes grises qui forment majoritairement les rangs clairsemés de cette Fête de la Rose, on peut poser la question de l'avenir.

"Oui, le nombre de militants baisse car la nouvelle génération imagine le militantisme autrement qu'en prenant sa carte", explique Guillaume Badet, 38 ans, organisateur de la Fête et fondateur du Mouvement des jeunes socialistes de Saône-et-Loire.

"Je n'ai pas envie d'être encarté", confirme Paul Passerat, 24 ans. Ancien assistant parlementaire de la députée Cécile Untermaier, le jeune homme ne voit pas l'intérêt d'adhérer: "On perd en liberté", juge-t-il.

"On est dans une période de creux", reconnaît auprès de l'AFP Pierre Joxe, 87 ans. "Mais quand il y a des enracinements profonds, il y a des baisses mais ça remonte", assure l'ancien membre du Conseil constitutionnel, qui en veut pour preuve les dernières législatives.

"La gauche était donnée ratatinée mais elle a réussi avec la Nupes une opération extraordinaire", juge-t-il. "L'alliance a servi le PS et le PS a servi l'alliance. Je n'ai pas d'espoir mais la certitude. Il y a 50 ans, j'ai été élu député alors que tout le monde me donnait battant. Je suis sûr que ça va recommencer".