A la COP31 sur le climat, les ministres tentent de débloquer les négociations

Au 10e jour de la grande réunion annuelle de l'ONU sur le climat COP31 à Antalya, en Turquie, les désaccords restent nombreux ( AFP / Ozan KOSE )

Au dixième jour de la grande réunion de l'ONU sur le climat à Antalya, en Turquie, les ministres ont tenté de faire avancer les négociations mercredi soir, mais les désaccords restent nombreux.

Sur le divan

Pour aplanir les différends, une session de discussions informelles appelée "divan", le mot turc pour désigner un "conseil", a eu lieu entre les ministres jusqu'en début de soirée.

"Il y avait une grande écoute de tous. On a vraiment entendu des gens parler avec leur cœur", a raconté la ministre française de la Transition écologique Monique Barbut, à la sortie de ce rendez-vous, même si elle ne s'est pas avancée sur le déblocage des négociations.

"Nous voulons obtenir des résultats à Antalya. (...) Des progrès significatifs ont été réalisés ", a assuré le ministre turc de l'Environnement Murat Kurum.

Nouveau texte en vue

Un nouveau projet de décision finale est attendu dans la nuit ou jeudi matin.

Une précédente version, présentée par la présidence australienne des négociations lundi, avait suscité une levée de boucliers.

Le texte abordait une foultitude de sujets sensibles aux aspirations parfois contradictoires, sur la sortie des énergies fossiles, les financements de l'adaptation au changement climatique ou la science.

"Les deux prochains jours s'annoncent évidemment très intenses. Il est important que le document soit allégé et ciblé", a insisté le ministre irlandais Darragh O'Brien, dont le pays occupe la présidence tournante de l'Union européenne.

Les pays ont théoriquement jusqu'à vendredi pour se mettre d'accord durant cette COP31.

"Il est difficile de dire quel est le principal obstacle, car les préoccupations varient d'un pays à l'autre", a rappelé le Chinois Li Gao, vice-ministre de l'Écologie et de l'Environnement.

Sortie des énergies fossiles

Après le Danemark la veille, l'Irlande et le Portugal ont présenté leurs feuilles de route nationales pour sortir des énergies fossiles, principale cause du réchauffement climatique.

"Nous n'avons pas besoin d'une autre feuille de route, mais que les pays prennent la route ensemble" avec des actions concrètes, juge Maina Talia, ministre de l'Environnement de Tuvalu, pays archipel du Pacifique.

La sortie des énergies fossiles "est une question de survie pour nous tous", martèle-t-il.

Financements "dans les plus brefs délais"

La question des financements, que les pays développés, historiquement responsables de la plupart des émissions de gaz à effet de serre, se sont engagés à verser aux pays en développement pour les aider à lutter contre les effets du changement climatique, reste âprement débattue.

Il faut des financements "qui arrivent avant la prochaine sécheresse, pas après", a prévenu Deborah Barasa, ministre de l'Environnement du Kenya.

"Les pays développés doivent s'acquitter de leurs obligations en matière de financement climatique avec honnêteté et dans les plus brefs délais", a abondé son homologue indien, Bhupender Yadav.

Bataille sur la science

La date de publication des prochains rapports majeurs du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) empoisonne les relations entre pays depuis des mois et est devenue un point de contentieux à la COP31.

Pour la ministre danoise du Climat, Samira Nawa, un accord politique devait refléter le rôle crucial du Giec. "Il n'y a pas de compromis lorsqu'il s'agit de science", a‑t‑elle déclaré à l'AFP.

L'Union européenne, les Pays les moins avancés (PMA) ou les petits États insulaires veulent que la prochaine série de rapports du Giec soit disponible en 2028. D'autres, dont l'Arabie saoudite et l'Inde, souhaitent que ces conclusions soient repoussées à 2029.

COP33 : la Corée réfléchit "sérieusement"

La Corée du Sud envisage "sérieusement" d'être candidate pour accueillir la COP33 en 2028, a indiqué son ministre de l'Energie et de l'Environnement, Kim Sung-whan.

"Si un pays veut soumettre sa candidature, nous le soutiendrons", a-t-il dit à Antalya. "Mais sinon, la Corée envisagera sérieusement la manière d'assumer sa responsabilité face à la crise climatique."

La COP33, prévue en Asie, doit être l'occasion d'un très important "bilan mondial" des efforts des pays du monde pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais l'Inde et la Chine se sont retirées de la course.