A la COP31, retards, émissaire pour la sécurité climatique, pétrole venezuélien et Greta

Le Premier ministre britannique Andy Burnham prononce un discours dans le cadre de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), à Antalya en Turquie, le 12 novembre 2026 ( POOL / Stefan Rousseau )

Au quatrième jour de la grande réunion annuelle sur le climat COP31, le Royaume-Uni a annoncé la nomination d'un émissaire "pour la sécurité climatique", le Venezuela a défendu un "droit souverain" sur son pétrole, et Greta Thunberg a appelé la Turquie à imposer un embargo énergétique vers Israël, dans un contexte de nombreux couacs organisationnels à Antalya.

Les bouchons influent sur les négociations

La conférence climatique à Antalya, en Turquie, est marquée depuis son démarrage par des problèmes de transport qui ont entraîné l'annulation de certains événements en raison de retards ou de l'absence de participants.

"Cela ne concerne pas seulement la société civile. Cela touche également les délégués et les négociateurs", a affirmé à l'AFP Tasneem Essop, directrice exécutive du réseau d'ONG Climate Action Network.

"C'est inimaginable de penser à des gens assis dans des bus pendant cinq heures. Cela a eu un impact considérable sur le travail à l'intérieur, surtout quand les délégués sont censés participer à des réunions et à des négociations", a-t-elle ajouté.

Émissaire "pour la sécurité climatique" : première mondiale au Royaume-Uni

Face à la multiplication des catastrophes liées au réchauffement planétaire, le Premier ministre britannique Andy Burnham a annoncé jeudi la nomination d'un émissaire "pour la sécurité climatique", une première mondiale.

Madeleine Alessandri, l'ancienne présidente du Comité mixte du renseignement britannique, occupera ce poste et agira en parallèle de la ministre britannique du Climat, Katie White.

Cette nomination est "une avancée majeure", a commenté Cosima Cassel, membre du groupe de réflexion E3G, ajoutant auprès de l'AFP qu'il s'agit de "la première représentante spéciale pour la sécurité climatique en tant que telle".

Le Venezuela défend un "droit souverain" sur son pétrole

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a défendu le "droit souverain" du pays à "développer de manière responsable" son industrie pétrolière et énergétique.

Le logo de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2026 (COP31) à l'aéroport d'Antalya, le 6 novembre 2026 ( AFP / Ozan KOSE )

"Il n'y a pas de contradiction inévitable entre le développement énergétique et la protection de l'environnement", a affirmé Delcy Rodríguez, qui exerce ces fonctions après la capture du président Nicolas Maduro lors d'une opération de l'armée américaine en janvier 2026 à Caracas.

Depuis lors, le président américain Donald Trump s'efforce de relancer l'exploitation des riches sous-sols vénézuéliens, en garantissant un accès privilégié des Etats-Unis à ces réserves de pétrole.

Washington et Caracas ont notamment annoncé en août que les Etats-Unis allaient prendre le contrôle de gisements dont le potentiel de production est estimé à 65 milliards de barils.

Greta appelle à un embargo énergétique turc vers Israël

La militante du climat Greta Thunberg a appelé la Turquie à imposer "un embargo énergétique" à Israël, "afin de mettre un terme au transfert de pétrole et d'énergie depuis son territoire vers Israël, qui alimente directement le génocide en Palestine".

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg (C) arrive pour prendre la parole lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), à l'Expo Center d'Antalya en Turquie, le 12 novembre 2026 ( AFP / Ozan KOSE )

Elle faisait référence à l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, par lequel du pétrole azerbaïdjanais est exporté depuis des années vers Israël via le port turc de Ceyhan.

Les autorités turques nient que du pétrole "destiné à Israël" transite par leurs ports, mais des ONG et des personnalités de l'opposition affirment le contraire.

Egalement présent à Antalya et longuement applaudi, le Premier ministre palestinien Mohammed Mustafa a dit que "la destruction à grande échelle des réseaux d'approvisionnement en eau, des infrastructures d'assainissement, des terres agricoles et des systèmes de gestion des déchets a entraîné une aggravation des risques environnementaux et sanitaires" dans les territoires palestiniens.

"La planète ne meurt pas, elle est assassinée, et nous savons par qui. Elle est tuée par les mêmes personnes que l'on croit souvent venir à notre secours", a aussi déclaré la militante suédoise.

La "brutale vérité" d'un monde vers 2,7°C de réchauffement

Les politiques climatiques actuelles restent, malgré quelques progrès, insuffisantes, a montré jeudi le Climate Action Tracker (CAT), un institut de recherche international indépendant, évoquant une "brutale vérité".

Ces politiques conduiraient à un réchauffement de 2,7°C d'ici à 2100, loin de l'objectif de l'accord de Paris visant à maintenir le réchauffement bien en dessous des 2°C.

Le rapport du CAT montre que le rythme de réduction des émissions mondiales doit considérablement s'accélérer : environ 4 % par an d'ici à 2030, 7 % durant la première moitié des années 2030, puis 9 % par an entre 2035 et 2050.