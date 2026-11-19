A la COP31, les contradictions des Européens face au méthane

Installation lumineuse de Greenpeace faisant référence à l'objectif de l'Accord de Paris sur le climat, lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) à Antalya, en Turquie, le 19 novembre 2026 ( AFP / Yasin AKGUL )

A la COP climat en Turquie, les Européens érigent la lutte contre le méthane en priorité. Mais ils viennent de valider un report de deux ans de leur propre loi contre ce gaz à effet de serre extrêmement puissant, s'attirant les critiques des ONG.

Le décalage de ce règlement européen était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, afin d'offrir une souplesse au marché des hydrocarbures, très tendu depuis la guerre au Moyen-Orient.

Eurodéputés et États membres ont trouvé un compromis au petit matin jeudi à Bruxelles. Après de longues heures de négociations, ils ont acté un report de deux ans pour appliquer la loi, en 2029.

Cet accord est à mi-chemin entre le délai d'un an que préconisaient la Commission européenne et les Vingt-Sept et le report de trois ans que souhaitait le Parlement.

Depuis la COP31 en Turquie, à 2.600 kilomètres de Bruxelles, le commissaire européen au Climat, Wopke Hoekstra, s'est efforcé de désamorcer les critiques.

"Nous nous donnons un peu de temps supplémentaire, mais nous ne fléchissons absolument pas sur cet engagement", a assuré le responsable européen.

"En réalité, nous sommes en tête du peloton plutôt qu'au milieu", a-t-il affirmé.

Avant d'arriver à Antalya, où se tient la COP, l'Union européenne avait répété faire de la lutte contre les émissions de méthane une priorité au niveau mondial.

Niveau moyen mondial de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère d'après l'Organisation météorologique mondiale de 1984 à 2025, et leur rythme annuel d'augmentation ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Le report de sa propre loi, certes pionnière, pose un problème de "crédibilité", pointe Pablo Lopez Legarreta, de la Clean Air Task Force, une organisation environnementale.

Cela porte "un coup dur aux espoirs de réductions rapides des émissions de méthane, qui représentent notre meilleure chance de limiter le réchauffement climatique à court terme", insiste-t-il.

Les organisations environnementales craignaient depuis plusieurs mois une remise en cause de la loi, farouchement combattue par les pays producteurs d'hydrocarbures, dont les États-Unis.

Deuxième contributeur du réchauffement

Reporter la loi est "inutile". Maintenant que la décision est prise, "ces deux années doivent être consacrées à la mise en œuvre de la loi, et non à la recherche d'un délai supplémentaire", a averti Léa Pilsner, de l'Environmental Defense Fund Europe, une autre ONG.

"Malgré ce retard", le contenu de la loi "est préservé dans l'accord final", s'est-elle toutefois réjouie.

L'Irlande, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, a revendiqué un "équilibre pragmatique", qui répond "aux tensions sur le marché de l'énergie tout en maintenant le rôle de leader de l'UE dans la réduction des émissions de méthane", selon le ministre de l'Environnement Darragh O'Brien.

Dans le groupe de droite (PPE) au Parlement européen, l'eurodéputé polonais Borys Budka estime aussi que cet accord "apportera de la prévisibilité aux opérateurs et contribuera à stabiliser les prix" des hydrocarbures.

Ce nouveau texte doit contraindre les exploitants à inspecter fréquemment leurs équipements pour calculer leurs émissions de méthane, limiter les fuites et réparer les infrastructures défectueuses.

Le commissaire européen pour le climat, Wopke Hoekstra, à Nadi, sur les îles Fidji, le 7 octobre 2026 ( AFP / Saeed KHAN )

Quand il entrera en vigueur, au 1er janvier 2029, les importateurs de gaz, de pétrole et de charbon devront déclarer les émissions de méthane liées à leur approvisionnement et vérifier le respect des normes européennes lors de l'extraction.

Ce délai de deux ans doit encore passer par une ultime validation du Parlement européen et des Vingt-Sept, sans guère de suspense.

Bruxelles avait déjà nettement assoupli cette législation cet été, en conseillant aux États membres de renoncer jusqu'à la fin 2029 aux amendes prévues en cas de non-respect des obligations de déclaration.

Le méthane est le deuxième contributeur du réchauffement climatique après le CO2.

Inodore et invisible, il provient notamment de l'élevage - des éructations et flatulences des ruminants - des décharges et des infrastructures pétrolières et gazières.

Il a un pouvoir de réchauffement nettement supérieur à celui du CO2, mais une durée de vie plus courte dans l'atmosphère.

Aux yeux du Réseau Action Climat, le report est un "recul majeur" pour le climat et le fruit "d'une intense opération d'influence" de l'industrie des énergies fossiles et de "l'administration Trump" aux États-Unis, accuse cette fédération d'ONG.