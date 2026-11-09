A la COP31, le monde face à l'urgence climatique, et au manque d'argent

Photo montrant un panneau directionnel sur la COP31, près de l’entrée du parc des expositions d’Antalya, en Turquie, le 30 septembre 2026 ( AFP / Ozan KOSE )

La conférence annuelle sur le climat a débuté lundi en Turquie, après une année marquée par des inondations et canicules dévastatrices, avec de premières frictions sur l'argent à débourser face à l'urgence climatique.

Les dirigeants "doivent se montrer à la hauteur", a exhorté le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres dans une déclaration.

Le président de la COP30, le Brésilien Andre Correa do Lago, donne un marteau de cérémonie au président de la COP31, le ministre turc de l'Environnement Murat Kurum, lors de la séance d'ouverture de la COP31 à Antalya, Turquie ( AFP / Ozan KOSE )

"Nous savons que tout retard pèse particulièrement lourd dans l'action pour le climat", a souligné lors de la séance ouvrant la COP31 le président de la conférence, le ministre turc de l'Environnement Murat Kurum.

Entre des crues meurtrières au Népal, des vagues de chaleur en Europe et des incendies étouffants en Indonésie, le changement climatique a encore frappé durement la planète en 2026.

Dans le même temps, la crise énergétique alimentée par la guerre au Moyen-Orient pèse sur les prix et entraîne de lourdes difficultés budgétaires pour les Etats, affaiblissant l'ambition climatique.

Dans le vaste parc des expositions de la station balnéaire d'Antalya, le réalisme domine: beaucoup évoquent une conférence destinée avant tout à transformer en actions concrètes les engagements pris lors des précédentes éditions.

La COP31, rassemblant près de 200 pays sous l'égide de l'ONU, et pour laquelle 68.544 participants sont accrédités, doit être celle "de la mise en oeuvre", a déclaré Murat Kurum à la tribune.

Frustration

Les délégations ont négocié jusque tard dans la nuit de dimanche à lundi l'ordre du jour de la conférence.

Point de contentieux principal: les financements que les pays développés, historiquement responsables de la plupart des émissions de gaz à effet de serre, se sont engagés à verser aux pays en développement.

"Ce sera toujours un problème car il faut choisir entre des priorités concurrentes", relève auprès de l'AFP Ruel Yamuna, envoyé spécial du Pacifique pour l'accès au financement climatique. "C'est comme pour Noël. Tout le monde a une longue liste, on veut tout, mais il faut choisir."

Un responsable de l'Union européenne a déjà fait savoir vendredi qu'il n'y avait pas de volonté politique de payer plus.

C'est un démarrage "difficile" pour la COP31, juge Jasper Inventor, chef de la délégation de Greenpeace. Selon lui, les pays développés refusaient notamment l'inscription à l'ordre du jour de certains éléments sur le financement.

Le "Programme de travail sur la finance climatique", un mécanisme décidé à la COP30 au Brésil en 2025 permettant de discuter des modalités des financements, sera finalement bien discuté officiellement.

Mais pas le triplement des financements destinés à l'adaptation au changement climatique, essentiels pour protéger les pays les plus vulnérables face aux sécheresses, aux inondations ou à la montée du niveau des océans. C'était une demande des pays africains.

Face à l'aggravation des impacts du réchauffement, les pays en développement auront besoin de 305 milliards de dollars par an d'ici 2035, soit près de dix fois ce qu'ils reçoivent actuellement des nations riches, selon l'ONU la semaine dernière.

Sur ce sujet, "la frustration est palpable", a reconnu le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell.

Bataille sur l'électricité

La Turquie entend faire de l'électrification un thème clé de la COP. Son objectif: que les pays s'engagent à porter à 35% la part de l'électricité dans la consommation énergétique mondiale d'ici 2035, contre environ 20% aujourd'hui.

Mais l'initiative est elle-même un sujet de discorde.

L'Union européenne plaide pour une électrification "propre", soit une production d'électricité débarrassée du charbon, du pétrole et du gaz (mais avec le nucléaire). Plusieurs pays producteurs d'hydrocarbures sont réticents à cette formulation.

La COP30 avait terminé sans mention explicite des énergies fossiles. Le Brésil a présenté à la place la semaine dernière une "feuille de route" pour les pays souhaitant, sur la base du volontariat, remplacer pétrole, charbon et gaz.

Le président brésilien Lula, considéré comme un leader dans la lutte contre le changement climatique, fera le déplacement pour le sommet des chefs d'Etats mercredi et jeudi.

Le président américain Donald Trump ne sera en revanche pas présent alors que les États-Unis demeurent la première économie mondiale et le deuxième émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine.

Pour la Coalition Haute ambition, le succès de cette COP dépendra de sa capacité à prendre des mesures permettant de ne pas dépasser trop longtemps 1,5°C de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle.

C'est nécessaire "pour sauver des pays comme le mien de la disparition", a estimé la ministre du Changement climatique de Tuvalu, Maina Talia.