A la COP31, le chef de l'ONU appelle à l'extinction des énergies fossiles

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres lors de la COP31 à Antalya, en Turquie, le 11 novembre 2026 ( AFP / Ozan KOSE )

Le chef de l'ONU a appelé mercredi à la COP31 en Turquie à la disparition des énergies fossiles, "comme les dinosaures", et à ouvrir les yeux sur les lobbys les protégeant, à l'occasion d'une session du sommet climatique international consacrée aux chefs d'États mais où nombre d'entre eux manquent à l'appel.

"La vérité, brutale, est que la crise du climat nous dépasse", a reconnu António Guterres, qui s'exprimait pour la dernière fois à une COP et a fait du climat une priorité de son mandat, avant de s'attaquer à la principale cause du changement climatique.

"Comme les dinosaures, les énergies fossiles doivent disparaître", a-t-il exhorté. Mais "cela ne se fera pas tout seul", notamment à cause de leur lobby, dont "la stratégie est simple : tordre la science, retarder les décisions, retarder l'action, retarder la responsabilisation", a ajouté le secrétaire général des Nations unies.

le président turc Recep Tayyip Erdogan lors de la COP31 à Antalya, le 11 novembre 2026 en Turquie ( AFP / OZAN KOSE )

La nature "paie le prix fort des conflits armés", a affirmé de son côté le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays co-organise l'événement avec l'Australie, et qui s'est exprimé peu après M. Guterres.

Les chefs d'États et de gouvernements sont réunis mercredi et jeudi à Antalya pour la conférence annuelle des Nations unies sur le climat à la fin d'une année où le changement climatique a encore durement frappé la planète entre des crues meurtrières au Népal et des vagues de chaleur en Europe.

Le Brésil "de retour"

À la tribune, le président brésilien Lula a dénoncé le fait que le changement climatique ait "disparu des discours et documents" des dirigeants mondiaux, au profit des "armes" et des "taxes douanières" dans des enceintes comme le G7 et le G20.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors de la COP31 à Antalya, le 11 novembre 2026 en Turquie ( AFP / Ozan KOSE )

Deux semaines après sa réélection surprise, Luiz Inacio Lula da Silva a aussi affirmé que "le Brésil (était) de retour pour défendre la continuité d'une planète en bonne santé", et a appelé les pays riches, qui "se développent au détriment de la planète", à "respecter leurs engagements" financiers envers les pays vulnérables.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham - seul représentant des pays du G7 - le président iranien Massoud Pezeshkian, et le ministre saoudien de l'Énergie Abdulaziz ben Salmane sont aussi attendus à la tribune, à l'occasion de cet événement planétaire qui réunit chaque année près de 200 États.

Mais ce sont surtout les absents qui suscitent le plus de commentaires de la part des observateurs et des ONG, en amont de ce segment incontournable des conférences climatiques.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors de la COP31 à Antalya, le 11 novembre 2026 en Turquie ( AFP / OZAN KOSE )

"Je crains qu'Ursula von der Leyen (la présidente de la Commission européenne, NDLR) ne se retrouve seule sur scène", a réagi Chiara Martinelli, directrice Europe du Climate Action Network, qui rassemble de nombreuses ONG environnementales, face à l'absence notamment des dirigeants français, allemand et italien.

Les commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale et un sommet de chefs d'État et de gouvernement en Irlande jeudi, auquel participeront d'autres dirigeants européens, expliquent l'absence du président français Emmanuel Macron, a fait savoir son gouvernement.

"Les attentes ne sont pas nécessairement élevées" à cette COP31, a tenté de justifier à Bruxelles le commissaire européen au Climat Wopke Hoekstra mardi, à l'heure où la crise énergétique relègue au second plan les enjeux environnementaux.

Dépendances

Également absent : le président Donald Trump, qui a retiré les États-Unis de l'accord de Paris de 2015 et n'a pas envoyé de délégation depuis sa réélection. La Chine sera représentée par le vice-président Han Zheng. Ces deux pays sont les deux plus grosses économies mondiales et les plus gros émetteurs de gaz réchauffant la planète.

Photo de famille des chefs d'État et de gouvernement participant à la COP31 à Antalya, le 11 novembre 2026 en Turquie ( AFP / OZAN KOSE )

Près de 200 pays s'étaient engagés lors de la COP28 de Dubaï en 2023 à amorcer leur transition hors des énergies fossiles. Mais le sujet stagne depuis, toute mention du pétrole, du charbon ou du gaz fossile se heurtant à l'opposition de pays producteurs. Or l'envolée des prix de l'énergie à travers le monde causée par la guerre au Moyen-Orient montre l'ampleur des dépendances.

"Sur le seul dernier trimestre, les neuf plus grandes compagnies pétrolières ont engrangé 95 milliards de dollars (85,3 milliards d'euros NDLR) de profits", a dit mercredi le chef de l'ONU, appelant à "taxer ces profits et à utiliser ces ressources pour aider les pays vulnérables à se relever".

Sur scène, le président Erdogan a aussi insisté sur le besoin de prendre en compte les "différents besoins de développement des pays" concernant la transition énergétique.