A la COP31, des élus américains, un bain de foule pour Lula et un patron de l'ONU en colère

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, entouré par des participants à la COP31, le 12 novembre 2026 à Antalya, en Turquie ( AFP / Ozan KOSE )

Un patron de l'ONU qui hausse le ton contre les énergies fossiles, des élus américains venus à la place de leur administration, un bain de foule pour le président brésilien Lula : aperçu de la 4e journée à la COP31 sur le climat.

. Le patron de l'ONU hausse le ton

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a fustigé une hausse des bénéfices provenant des énergies fossiles qu'il juge "moralement inacceptable".

"Les gouvernements doivent protéger les intérêts de leurs peuples, pas ceux d'un groupe d'entreprises", a-t-il dit dans un entretien exclusif à l'AFP à la COP31.

Autre son de cloche du côté du ministre turc de l'Énergie, Alparslan Bayraktar. "L'accès à la technologie, l'accès à des financements abordables, sont des éléments clés. Sans cela, dire aux populations qu'elles ne doivent pas consommer de charbon, qu'elles ne doivent pas consommer d'autres combustibles fossiles, n'a aucun sens", a-t-il déclaré à l'AFP.

. Des élus américains prennent le relais de Washington

Malgré l'absence de l'administration Trump, des élus américains, à l'instar du gouverneur californien Gavin Newsom, ont fait le déplacement à Antalya, en Turquie.

"Notre message à la COP est clair : les maires sont les plus proches des citoyens que nous servons, et lorsque Washington se retire, nous prenons le relais", a affirmé Vicki Veenker, maire démocrate de Palo Alto.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, lors de la COP31, le 12 novembre 2026 à Antalya, en Turquie ( AFP / OZAN KOSE )

"La rhétorique que vous entendez venir de Washington émane d'une minorité de personnes. La semaine dernière, ils ont découvert à quel point cette minorité était petite, et cela ne fera que se confirmer", a souligné le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, en référence aux élections de mi-mandat où les démocrates ont remporté une victoire.

Absent lui-même du sommet, Donald Trump n'a pas envoyé de délégation à la COP depuis sa réélection, malgré le fait que les États-Unis, avec la Chine, sont les deux plus gros émetteurs de gaz réchauffant la planète.

. Bain de foule pour Lula

Le passage du président brésilien Lula à la COP d'Antalya s'est terminé par un bain de foule lors d'une rencontre avec la société civile.

Le dirigeant de 81 ans, qui entamera en janvier son quatrième mandat, a été copieusement applaudi pour avoir réduit la déforestation dans l'Amazonie à son niveau le plus bas depuis près de 40 ans et créé en 2023 un ministère des Peuples indigènes.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors de la COP31 à Antalya, le 11 novembre 2026 en Turquie ( AFP / Ozan KOSE )

Lula "a toujours montré sa préoccupation pour l'environnement", il est "un symbole de la lutte et de la résistance contre le changement climatique", a dit à l'AFP Sebastián Hernández, étudiant mexicain en ingénierie âgé de 27 ans.

Le président brésilien n'a pas pu prononcer deux discours mercredi à cause d'un problème de gorge. Des sources au sein du gouvernement brésilien ont toutefois assuré que son état était "optimal".

D'une voix toujours rauque, Lula a pris la parole à la fin de sa rencontre avec la société civile pour se remémorer la première fois qu'il a assisté à la COP, en 2009 à Copenhague.

"J'ai été atterré de voir que les gens n'étaient pas sérieux lorsqu'ils parlaient de protection de l'environnement", a-t-il dit. "Le mot impossible n'existe pas dans ma vie", a-t-il ajouté sous les applaudissements.

. Émissaire "pour la sécurité climatique"

Face à la multiplication des catastrophes liées au réchauffement planétaire, le Premier ministre britannique Andy Burnham a annoncé la nomination d'un émissaire "pour la sécurité climatique", une première mondiale.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham lors de la COP31, le 12 novembre 2026 à Antalya, en Turquie ( POOL / Stefan Rousseau )

Madeleine Alessandri, l'ancienne présidente du Comité mixte du renseignement britannique, occupera ce poste et agira en parallèle de la ministre britannique du Climat, Katie White.

Cette nomination est "une avancée majeure", a commenté Cosima Cassel, membre du groupe de réflexion E3G, ajoutant auprès de l'AFP qu'il s'agit de "la première représentante spéciale pour la sécurité climatique en tant que telle".

. Les bouchons influent sur les négociations

Le logo de la COP31 sur un bus, le 7 novembre 2026 à Antalya, en Turquie ( AFP / Ozan KOSE )

La COP31 est marquée depuis son démarrage par des problèmes de transport qui ont entraîné l'annulation de certains événements en raison de retards ou de l'absence de participants.

"C'est inimaginable de penser que des gens ont été assis dans des bus pendant cinq heures. Cela a eu un impact considérable sur le travail à l'intérieur, surtout quand les délégués sont censés participer à des réunions et à des négociations", a affirmé à l'AFP Tasneem Essop, directrice exécutive du réseau d'ONG Climate Action Network.