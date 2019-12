A la COP climat de Madrid, Antonio Guterres appelle à « ne pas trahir la famille humaine »

Plusieurs chefs d'Etat présents lundi 2 décembre ont tenté de répondre à l'inquiétude des jeunes générations.

Entre « la capitulation » et « l'espoir », « l'addiction au charbon » et « la neutralité carbone d'ici à 2050 », Antonio Guterres a demandé à tous les pays représentés à la COP25 à Madrid de choisir. Inaugurant la conférence sur le climat, lundi 2 décembre, le secrétaire général de l'ONU a appelé les 197 délégations présentes à ne pas « trahir la famille humaine dans son ensemble et toutes les générations à venir ». Ce discours et d'autres, enjoignant de préserver la planète en pensant aux jeunes, ont marqué la première journée du Sommet de l'ONU sur le climat qui durera jusqu'au 13 décembre.

Au début de cette première COP organisée depuis « l'effet Greta », du nom de la jeune militante suédoise Greta Thunberg à l'origine du mouvement Fridays for Future - arrivée en catamaran à Lisbonne mardi matin, pour se rendre ensuite en train de nuit jusqu'à Madrid -, bon nombre de la quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement présents ont souhaité répondre à l'inquiétude des plus jeunes. Du président fédéral d'Autriche, l'écologiste Alexander van der Bellen, brandissant un ours polaire en peluche, au président du Costa Rica, Carlos Alvarado, se demandant comment « expliquer à [son] fils de 6 ans » ce que « nous avons fait, face au plus grand défi que nous affrontons ».

Le discours féministe de Pedro Sanchez

Le chef socialiste du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a, quant à lui, placé le féminisme au centre de son discours. Il a rappelé qu'en 1857, la scientifique Eunice Foote, qui avait identifié le phénomène de l'effet de serre, n'avait pas pu signer sa découverte, car « les femmes n'avaient pas l'autorisation d'exposer des travaux scientifiques ». « Femmes et environnement ont été deux réalités ignorées durant trop longtemps par l'humanité », a-t-il ajouté, avant de se féliciter que « le négationnisme climatique » ne soit plus que le fait « d'une poignée de fanatiques ».

