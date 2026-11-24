À la chasse au canard, sur l'étang de Berre

Les chasseurs Louis Ramon (c) et Jean-Marc Biezus (d) et Paul Joël lors d’une partie de chasse au canard sur l’étang de Berre, à Châteauneuf-les-Martigues, le 24 novembre 2026 dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Thibaud MORITZ )

À l'aube, Louis Ramon retrouve ses compagnons de chasse, Paul Joël et Jean-Marc Biezus, propriétaire de la hutte installée sur les rives de l'étang de Berre, au Jaï, un long lido dunaire.

Ici, la chasse au gibier d'eau est avant tout une affaire de patience et de tradition.

La veille au soir, les chasseurs ont disposé sur l'eau des blettes, des formes de canards en plastique destinées à attirer les oiseaux, ainsi que plusieurs appelants, canards d'élevage dont les cris incitent les oiseaux sauvages à se poser.

Le chasseur Jean-Marc Biezus prépare du café à l'intérieur d'une cabane lors d'une chasse au canard sur l'étang de Berre à Châteauneuf-les-Martigues, le 24 novembre 2026 dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Thibaud MORITZ )

Jean-Marc et Paul ont passé la nuit dans la hutte, une petite cabane en bois aménagée pour la chasse, équipée d'un coin pour dormir, d'un chauffage et de tout le matériel nécessaire.

Sur cette vaste étendue d'eau saumâtre non loin de Marseille, cette pratique relève principalement de la chasse au gibier d'eau, exercée sur le domaine public et encadrée localement par l'Association de chasse maritime de l'étang de Berre (ACMEB).

Un "cahier de hutte" permet de consigner les informations de chaque sortie, notamment les conditions météorologiques, les observations et les oiseaux prélevés, afin de garder une trace des différentes saisons de chasse.

Des canards abattus par des chasseurs sur l’étang de Berre, à Châteauneuf-les-Martigues, le 24 novembre 2026 dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Thibaud MORITZ )

Pour Louis, cette pratique ne se résume toutefois pas au tableau de chasse. "Pour moi, la chasse, c'est une passion. Peu importe si je prélève ou pas, c'est un tout : c'est voir le lever du soleil dans un paysage comme celui-ci et partager de bons moments avec les amis".

À l'horizon, le soleil se lève et le ciel passe progressivement du rouge à l'orange.

Plusieurs canards sont déjà posés sur l'eau, au milieu des blettes. Les trois hommes restent silencieux et dissimulés.

Patou, le chien du chasseur Jean-Parc Bieruz, rapporte un canard dans sa gueule lors d'une chasse sur l’étang de Berre, à Châteauneuf-les-Martigues, le 24 novembre 2026 dans les Bouches-du-Rhôn ( AFP / Thibaud MORITZ )

Après quelques secondes d'attente, ils tirent presque simultanément. Trois oiseaux tombent sur l'eau.

Patou, le chien de Jean-Marc, entre alors en action.

Aidé de son maître, il part récupérer les canards dans l'étang. Au terme de cette matinée, les chasseurs comptent quatre oiseaux prélevés.