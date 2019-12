A l'université Paris-XIII : « Cette fois, cela aurait pu être nous »

Les étudiants de Villetaneuse en Seine-Saint-Denis ont observé une minute de silence, lundi, en hommage aux victimes des attentats.

« Cette fois, cela aurait pu être nous ! » Les morts, les blessés, les familles endeuillées après les attentats du vendredi 13 novembre à Paris, « cela aurait pu être nous », répète un étudiant de l'université Paris-XIII. Comme lui, ils sont plusieurs centaines, lundi 16 novembre à midi, à s'être recueillis, sur le forum des artistes du campus de Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), pour une minute de silence.

Un rassemblement identique à celui organisé après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, il y a dix mois, mais dans une ambiance différente, estime Jonathan Rodrigues, pour qui le masque de compassion de janvier, « un peu hypocrite », est tombé « comme un effet de mode ». Les attaques de vendredi « ont ciblé des jeunes », souligne Naïda. « Nous sommes des cibles potentielles », analyse Devisri. « Nous sommes concernés », résume Melissa.

« On n'osera plus sortir »

Derrière les grilles du campus et ses gardiens, tranquillement installée à la terrasse d'une cafétéria intérieure, Siham Ben Ali sursaute quand passe en courant un pompier de l'université : « Putain, il m'a fait peur ! », lâche-t-elle. La terreur a fait son œuvre : « On n'osera plus sortir », s'inquiète Naïda.

Entraînements sportifs, concerts, shopping... qu'ils soient garçons ou filles, aucun ne semble pressé. « Ce week-end, je n'ai même pas osé traverser Paris pour aller voir ma sœur », confie Sihan. « Les terroristes ont réalisé un de leurs objectifs : créer la psychose », regrette Malik Sylla. Pour eux, la situation est différente. L'attentat qui a anéanti la rédaction de Charlie Hebdo visait une cible « symbolique », analyse Siam. « Les citoyens lambda ne se sont pas sentis atteints individuellement », poursuit un autre étudiant.

