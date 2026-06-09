 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À l'université, des cours obligatoires de remise à niveau en français se multiplient
information fournie par AFP 09/06/2026 à 11:04

Les universités sont de plus en plus nombreuses à imposer des modules de maîtrise de la langue, censés aider les étudiants à atteindre le niveau nécessaire pour poursuivre leur cursus ( AFP / Frederic DIDES )

Les universités sont de plus en plus nombreuses à imposer des modules de maîtrise de la langue, censés aider les étudiants à atteindre le niveau nécessaire pour poursuivre leur cursus ( AFP / Frederic DIDES )

Constatant des difficultés de français chez une grande partie des néo-bacheliers, les universités sont de plus en plus nombreuses à imposer des modules de maîtrise de la langue, censés aider les étudiants à atteindre le niveau nécessaire pour poursuivre leur cursus.

"On assiste à une chute phénoménale du niveau de français", assure à l'AFP Arnaud Thauvron, vice-président chargé de la formation de l'Université Paris-Est Créteil (Upec) et coresponsable d'une licence de management international, affirmant que ce constat fait "consensus" parmi ses collègues.

Comme de nombreux enseignants-chercheurs interrogés, il rapporte des difficultés de compréhension des énoncés ou de rédaction: des juxtapositions d'idées sans articulation, une confusion entre cause et conséquence, exemple et argument, indicatif et conditionnel, proposition principale et subordonnée.

Pour essayer d'y remédier, de plus en plus d'universités ont recours à des modules en ligne de maitrise du français, des exercices à faire en autonomie, ou parfois accompagnés en cours.

Une tendance entamée depuis quelques années, bien avant que le ministre de l’Éducation, Édouard Geffray, n'annonce vouloir durcir la notation des copies du prochain baccalauréat, "premier diplôme de l’enseignement supérieur" qui "doit nécessairement refléter un niveau de langue correct".

S'il existe des évaluations nationales de niveau au CP, en sixième et en seconde, il n'en existe plus dans le supérieur.

Une trentaine d'universités et environ 200.000 étudiants utilisent ainsi aujourd'hui écri+, plateforme publique de formation en expression et compréhension écrites, développé avec l'Agence nationale de la recherche (ANR) depuis 2018.

Face au "taux d'encadrement en baisse", l'outil numérique permet de "toucher la masse" des étudiants, souligne Jean-François Caulier, économiste et vice-président chargé de la formation et du numérique à Paris-1 Panthéon Sorbonne.

"Difficultés qui demeurent"

Entre 1960 et aujourd'hui, le nombre d'inscrits à l'université est passé de quelque 215.000 à environ 1,7 million ( AFP / Frederic DIDES )

Entre 1960 et aujourd'hui, le nombre d'inscrits à l'université est passé de quelque 215.000 à environ 1,7 million ( AFP / Frederic DIDES )

Ana Chiaruttini, professeure des universités en sciences de l’éducation, a participé à son élaboration et à son déploiement à l'université Nice-Côte d'Azur.

"La maîtrise de la langue est discriminante. C'est pour ça qu'il faut travailler sur cette maîtrise", souligne-t-elle. Sur trois ans de licence, il y a eu "une progression des étudiants, avec néanmoins des difficultés qui demeurent".

"Le grand problème c'est que notre école élémentaire et le secondaire ne sont pas capables de réduire les inégalités", souligne-t-elle, rejetant les discours selon lesquels "certains étudiants n'auraient plus leur place à l'université".

Entre 1960 et aujourd'hui, le nombre d'inscrits à l'université est passé de quelque 215.000 à environ 1,7 million, en raison notamment de la croissance démographique et de l’accès élargi au baccalauréat. Le profil des étudiants s'est donc diversifié.

"Si on se focalise sur l'orthographe et la grammaire, au bac, au brevet ou dans les études supérieures, le premier effet sera une discrimination sociale puisqu'il y a un lien très direct entre la maîtrise de l'écrit correct et le milieu social", explique Christophe Benzitoun, directeur du département des sciences du langage à Nancy, militant pour une réforme de l'orthographe.

Dans les universités, les enseignants sont libres de prendre en compte la qualité de la langue. La plupart le font, sans barème précis.

"Les fautes d'orthographe c'est une chose, mais à partir du moment où vous faites des fautes de syntaxe, vous exprimez moins bien les résultats de votre recherche, donc vous êtes de facto pénalisé", résume Benjamine Toussaint, maîtresse de conférences en littérature britannique et vice-présidente chargée du développement des compétences transversales à Sorbonne Université.

Un test de français y est obligatoire depuis deux ans à l'entrée de licence, en lettres comme en sciences. Selon les résultats, les étudiants doivent suivre des heures avec écri+.

À partir de septembre, à l'Upec, la validation d'un module de français sera obligatoire pour tous les élèves de licence, quel que soit le cursus. Il sera à suivre en ligne puis sanctionné par un examen sur table.

Une autre plateforme privée d'entrainement et de certification existe depuis 2008, le Projet Voltaire. La société revendique parmi ses clients 900 établissements et 500.000 utilisateurs dans l'enseignement supérieur.

"Chaque année, il y a une progression forte du nombre d'établissements utilisateurs, ce qui correspond à une exigence des employeurs" en matière d'expression écrite et orale, même à l'ère de l'IA, estime Philippe Armand, son président.

Mais à ce jour, aucune étude d'ampleur sur l'efficacité d'écri+ ou du Projet Voltaire n'a été menée par le ministère de l'Enseignement supérieur.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 11:36

    Pas surprenant. Chacun de nous le constate dans nos propres familles. Les fautes d’orthographe sont trop nombreuses, l’écriture se dégrade, ne parlons pas du style : disparu.Ce n’est pas moderne, à ce qui se dit. Au final, c’est la qualité de chaque personne qui se dégrade.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président français élu Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Trogneux célèbrent sur la scène lors de son rassemblement de victoire près du Louvre à Paris, en France, le 7 mai 2017.
    France: A un an de l'élection présidentielle, de multiples candidatures et autant d'incertitudes
    information fournie par Reuters 09.06.2026 11:43 

    A moins d'un an du départ de l'Elysée du président français Emmanuel Macron, au pouvoir depuis 2017 et contraint à deux mandats consécutifs par la Constitution, de nombreuses personnalités ont fait part de leur intention ‌de lui succéder, de manière plus ou moins ... Lire la suite

  • Xenia Fedorova, le 12 avril 2025, à Paris ( AFP / Xavier GALIANA )
    Xenia Fedorova, la Russe que la France a à l'oeil
    information fournie par AFP 09.06.2026 11:42 

    Voix du Kremlin, comme l'en accuse l'Etat français? Ou parole libre et dissonante, comme le jurent les médias Bolloré, où elle a micro ouvert? La Russe Xenia Fedorova est au centre d'un débat brûlant, entre craintes d'ingérence et affirmation de la liberté d'expression. ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Assemblée Nationale, le 3 juin 2026 ( AFP / Xavier GALIANA )
    Lyhanna: face à l'immense émotion, Lecornu tente d'apporter des réponses
    information fournie par AFP 09.06.2026 11:30 

    Aggravation des peines, règles sur la prescription... Sébastien Lecornu doit décider mardi avec plusieurs ministres de nouvelles mesures pour la protection des enfants et contre les violences sexuelles afin de tenter de répondre à la colère et à l'immense émotion ... Lire la suite

  • ARGAN : La tendance baissière peut reprendre
    ARGAN : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.06.2026 11:30 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank