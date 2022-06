A l'ouverture de son procès, Reiser nie toujours avoir voulu tuer Sophie Le Tan

Le père de Sophie Le Tan, Tan Tri, au tribunal de Strasbourg où s'ouvre le procès de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de sa fille, le 27 juin 2022 ( AFP / Frederick FLORIN )

A l'ouverture de son procès devant les assises du Bas-Rhin, Jean-Marc Reiser, assassin présumé de Sophie Le Tan, a persisté lundi: il n'a jamais souhaité la mort de l'étudiante de 20 ans, a-t-il répété l'air détaché, lui qui a mis plus de deux ans à avouer l'avoir tuée et jeté en forêt son cadavre démembré.

Masque sur le nez, l'accusé de 61 ans a pris place dans le box des accusés vêtu d'un tee-shirt vert, dans une atmosphère de grande tension.

A sa vue, avant même le début de l'audience, la mère de Sophie Le Tan s'est effondrée en larmes et, incapable de tenir sur ses jambes, a dû être évacuée de la salle par des secouristes.

Elle n'a ensuite pas été en mesure de revenir dans la salle du tribunal, laissant le père de Sophie Le Tan, son petit frère, des oncles, des tantes et des cousins faire face à l'assassin présumé de la jeune femme.

"Vous répondrez aux questions Monsieur Reiser ?", a insisté, d'une voix ferme, l'un de ses avocats, Me Francis Metzger, en début d'audience, relayant une demande du président Antoine Giessenhoffer.

"Oui je répondrai aux questions autant qu'il me sera possible", a répondu l'homme, d'une voix terne sans émotion.

A l'issue de la lecture du résumé d'une instruction de deux ans et demi - un "exposé assez complet" a lancé l'accusé à un président perplexe -, Jean-Marc Reiser a confirmé avoir "reconnu" et "expliqué les faits".

"Il n'y avait pas d'intention d'homicide de ma part, je conteste la préméditation", a-t-il déclaré, confirmant sa stratégie de défense.

Plusieurs témoins attendus au procès ont été excusés, dont la mère de Jean-Marc Reiser, 84 ans, qui était normalement attendue au tribunal lundi.

- Famille "massacrée" -

Plusieurs de ses auditions par les enquêteurs ont été lues à l'audience à laquelle assistait un public nombreux. Aux policiers, l'octogénaire avait brossé le portrait d'un Reiser "bon fils" qu'elle n'a "jamais vu violent". Un "garçon sérieux" qui "n'a jamais fait de mal aux filles".

"Rien ne pourra ramener Sophie, on n'attend rien de Reiser, qui n'a pas arrêté de mentir depuis le départ. Seul Reiser sait ce qu'il a fait dans le massacre. Il a toujours menti dans sa vie et il a toujours tué", a déclaré, avant l'audience, Me Gérard Welzer, avocat de "la famille cassée, massacrée" de Sophie Le Tan.

La mère de Sophie Le Tan est réconfortée par l'avocat de la famille, Me Gerard Welzer, avant le début du procès de l'assassin présumé de la jeune étudiante, Jean-Marc Reiser, le 27 juin 2022 à Strasbourg ( AFP / Frederick FLORIN )

"C'est un procès qui va être difficile, dans lequel le facteur humain sera présent à chaque seconde, un procès douloureux surtout pour la famille de Sophie Le Tan", a déclaré de son côté Me Francis Metzger, l'un des avocats de Jean-Marc Reiser.

"L'horreur, le drame et la souffrance vont devoir côtoyer notre humanité dans notre mission de défense. Sans humanité on n'arrivera à rien dans ce procès", a ajouté l'autre conseil de l'accusé, Me Pierre Giuriato.

Assassinat avec un piège minutieusement préparé pour attirer des jeunes femmes seules à la recherche d'un appartement? Ou, comme le maintient M. Reiser, meurtre sous le coup de la colère après des avances refusées?

Les jurés, quatre hommes et deux femmes, auront jusqu'au 5 juillet pour essayer de comprendre ce qui s'est passé le 7 septembre 2018 à Schiltigheim, commune limitrophe de Strasbourg.

- Versions fluctuantes -

Décrite par ses proches comme une jeune fille sans histoire, Sophie Le Tan a disparu le jour de son vingtième anniversaire, après s'être rendue à une visite d'appartement.

Par les témoignages d'autres étudiantes ayant répondu à cette annonce immobilière et grâce à la téléphonie, la piste est rapidement remontée jusqu'à Jean-Marc Reiser, déjà condamné pour viols en 2003 et acquitté faute de preuves dans une autre affaire de disparition en 2001.

Me Pierre Giuriato, l'un des avocats de Jean-Marc Reiser, répond à la presse avant le début du procès de son client, le 27 juin 2022 à Strasbourg ( AFP / PATRICK HERTZOG )

Les perquisitions dans son appartement montrent d'importantes traces de sang soigneusement effacées et l'ADN de la victime sur une scie dans sa cave.

Après plus de deux ans de déni et de versions fluctuantes, Jean-Marc Reiser finira par avouer en janvier 2021. Soit plus d'un an après la découverte par des promeneurs du squelette incomplet de l'étudiante dans une forêt du Bas-Rhin en octobre 2019.

Si l'accusé évoque des coups et une chute, l'état du corps de la victime n'a pas permis de déterminer la cause de la mort ni d'éventuelles violences sexuelles.

Jean-Marc Reiser sera interrogé sur le fond de l'affaire vendredi. Il encourt la perpétuité.