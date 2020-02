À l'OM, le mystère Florian Thauvin

Depuis le début de saison, Florian Thauvin fait davantage parler de lui pour l'inquiétude autour de son état physique que pour ses performances sur le terrain. De fait, le champion du monde a seulement joué dix minutes cette saison sous le maillot de l'OM. Entre le pessimisme d'André Villas-Boas, la patience demandée par le chirurgien et la dernière mise au point de Jean-Pierre Bernès, personne ne peut vraiment dire quand Thauvin fera son retour au top. De quoi freiner les ambitions du joueur de 27 ans.

Tomber la cheville

Le premier jour du mois de septembre ressemblait à une belle éclaircie, dans le ciel marseillais : l'OM venait de s'imposer à la maison contre Saint-Étienne (1-0) en enchaînant un deuxième succès d'affilée, et Florian Thauvin avait effectué son grand retour sur un terrain de football. Une dizaine de minutes sur le pré, l'espoir d'une saison pleine et une nouvelle accueillie chaleureusement par André Villas-Boas après la rencontre : "" Une perspective excitante, qui s'est rapidement transformée en camouflet : depuis cette soirée d'été, le champion du monde n'a plus touché un ballon. Une absence longue durée qui alerte, et qui soulève une question : quelle suite, pour la carrière de Florian Thauvin ?La bonne première partie de saison comptable de l'OM a quasiment éclipsé le plus important : le technicien portugais doit composer sans l'un de ses deux meilleurs joueurs depuis plus de cinq mois. Au point de devoir souvent bricoler avec Bouna Sarr, Valère Germain ou Nemanja Radonji?. Pour rappel, Thauvin s'était fait opérer de la cheville le 12 septembre dernier après une succession de pépins. Le 23 janvier, Villas-Boas avait lâché un sourire en conférence de presse, glissant que le retour de Thauvin était imminent et pronostiquant même une présence dans le groupe contre Lille ou Nantes mi-février. La semaine dernière, le coach phocéen a quitté son optimisme pour jeter un froid devant les médias. "