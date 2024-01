À l'OL, un mercato pour tout changer

L'Olympique lyonnais est le club de Ligue 1 le plus actif lors de ce mercato hivernal avec trois arrivées déjà actées et le probable recrutement de Gift Orban. Un symbole de puissance pour le barragiste du championnat, mais surtout l'entrée de l'OL dans une nouvelle ère : celle du trading, qui oblige à n'être rien d'autre qu'un club tremplin.

Après un sursaut remarqué sous la houlette de Pierre Sage, l’Olympique lyonnais est retombé dans ses travers au Havre (3-1) et doit donc admettre de ne jouer rien d’autre que le maintien. Pourtant, les prémices du mercato hivernal laissaient présager une remontée au classement. Autorisé par la DNCG à recruter cet hiver, l’OL ne s’en est pas privé en s’offrant les services de Lucas Perri, d’Adryelson (aux alentours de 3 millions d’euros chacun) et de Malick Fofana (17 millions). Le club rhodanien n’est pas rassasié et veut désormais jeter son dévolu sur Gift Orban. La possible arrivée, contre 13 millions d’euros, de cet avant-centre nigérian de 21 ans présenté comme un crack représente un sacré coup.

De nouveau barragistes, les Gones vont toutefois être dépendants de l’adaptation express de leurs recrues dans les prochaines semaines. Si les deux Brésiliens doivent prendre place sur le banc pour les six prochains mois (Adryelson devrait avoir du temps de jeu lors des prochains matchs à la suite des suspensions de Jake O’Brien et Duje Ćaleta-Car), Fofana et Orban sont, quant à eux, censés apporter un allant offensif à une équipe qui en manque parfois cruellement. Les deux se connaissent d’ailleurs déjà bien pour évoluer ensemble dans les rangs de la Gantoise depuis janvier 2023, de quoi faciliter les premiers pas entre Rhône et Saône.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com