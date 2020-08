À l'instar de la NBA, un boycott de la L1 serait-il possible ?

Phénomène difficilement imaginable chez nous, la NBA vient de voir se multiplier une série de boycotts conduisant au report de nombreux matchs, à la suite de la énième bavure policière envers un Afro-Américain. Cette prise de conscience collective au sein du sport le plus riche et parmi une élite plus que nantie pose en retour une question dérangeante pour le football tricolore : pourquoi une telle mobilisation s'avère-t-elle donc à ce point impensable en France où, pourtant, la passion politique occupe une place si importante ?

Sport et lutte pour les droits civiques

Pour prendre la mesure de ce dont nous parlons, il suffit de transposer à Paris la séquence que les États-Unis sont en train de vivre : des rencontres, et pas des moindres, reportées à la suite du boycott des joueurs ou d'équipes entières, et parmi elles par exemple le tant attendu PSG-OM, à la suite de la mort d'une personne noire ou d'origine maghrébine lors d'un contrôle de police. Posée en ces termes, l'hypothèse paraît irréaliste. Les raisons sont nombreuses. Naturellement, l'histoire des USA et celle de la France ne se ressemblent guère, et même la façon dont la problématique du racisme et de la " race " y a été digérée, recrachée, assimilée et gérée dans la société ne peut se comparer.Chez nous, les autorités maintiennent toujours le discours officiel et rassurant d'une République qui ne reconnaît que l'égalité entre les citoyens et les citoyennes, quels qu'ils soient. Au pays de l'Oncle Sam, la discrimination a été inscrite dans les lois, et il a parfois fallu l'armée pour faire rentrer des petites filles dans des écoles. Le discours actuel du président Trump, par exemple sur les statues du général Lee ou les manifestations, témoigne de la persistance de cette culture du mépris et de la force d'un racisme institutionnalisé. Par ailleurs, les sportifs, et le sport en particulier, comme l'a très bien montré l'historien Nicolas Martin Breteau dans son dernier livre, ont joué un rôle non négligeable dans les luttes des Afro-Américains, sous toutes leurs formes et à toutes les époques, pour leurs droits ou pour contester le maintien d'un racisme structurel à leur égard. Ce qui se produit ne se révèle donc en rien surprenant : le basket a pris le relais du baseball ou de l'athlétisme. Et ce, même si les play-offs vont Lire la suite de l'article sur SoFoot.com