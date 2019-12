A l'hôpital Broca à Paris, des robots de compagnie pour les personnes âgées

A Paris, un laboratoire intégré à l'hôpital Broca expérimente l'usage des robots sociaux pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de syndromes apparentés.

« Coucou. Coucou. Un vrai garçon. Impeccable... Gentil garçon. Impeccable... » De ses grands yeux bleus ébahis, Madame P. lance des regards coquins. Face à elle : Paro, un robot en forme de bébé phoque, façon fourrure toute douce et très blanche. Madame P. a 93 ans. Atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, elle oscille entre des moments d'extrême agitation et des phases d'apathie. Néanmoins, lorsqu'on la retrouve dans sa chambre d'hôpital, assoupie devant un flan au chocolat qu'elle a boudé, il ne lui faut que quelques secondes pour reconnaître Paro, s'éveiller et le caresser.

Le robot possède, comme elle, de grands yeux assortis de cils interminables. Une bouille ronde et réconfortante dotée d'une intelligence artificielle : Paro - fabriqué au Japon par National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) - s'adapte ainsi au comportement de chacun, pousse des cris de plaisir ou de surprise, remue la tête et la queue.

Dans cette unité de séjour longue durée de l'hôpital Broca (Paris, 13e) de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), spécialisé en gériatrie, les patients souffrent de troubles cognitifs plus ou moins sévères. Isolés ou avec peu de moyens, tous termineront leurs jours ici, à l'hôpital, comme s'il s'agissait d'une maison de retraite publique. Manon Demange, neuropsychologue, finit son doctorat deux étages plus bas, au sein du Living Lab Lusage (pour Laboratoire d'analyse des usages en gérontologie) : « Le cadre est encore expérimental mais il y a consensus. Paro fait du bien aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de syndromes apparentés : pour calmer des troubles du comportement, pour débloquer la communication lorsque le patient s'isole, pour soulager pendant un soin douloureux. »

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr