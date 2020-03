« À l'hôpital Bichat, le raout sur la chloroquine nous affecte »

Xavier Lescure est infectiologue à l'hôpital Bichat-Claude-Bernard à Paris. Cet établissement référent face aux menaces épidémiques est confronté au coronavirus depuis deux mois. C'est ici que le premier décès en France a été constaté. Tendu, le professeur commence par nous engueuler au téléphone ce matin du jeudi 26 mars, quand nous lui demandons si l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) est au bord de la rupture, avant de reprendre comme d'habitude son ton calme et ses explications franches de la situation.

Le Point : Êtes-vous inquiet ?

Pr Xavier Lescure : À Bichat, nous sommes presque saturés. Nous manquons déjà de pousse-seringues, parfois de respirateurs, de sédatifs. De tenues de protection, aussi. Tout l'hôpital s'est mis au Covid-19. On a poussé les murs tous les jours pour trouver de la place pour accueillir les patients infectés. Au nord de Paris, les difficultés du confinement sont plus prononcées qu'à Neuilly ou dans les Hauts-de-Seine, nous accueillons donc beaucoup de patients, en plus d'être site de référence. Et l'équation est encore plus complexe puisqu'il nous faut tout de même maintenir une activité ordinaire indispensable, en particulier d'accueil des urgences, les accidents, les infarctus... Bref, nous avons entre 45 et 50 lits de réanimations

