Il y a cette dame d'un certain âge qui se plaint, un matin, sur France Bleu Cotentin, du gâchis de papier que représentent les attestations qu'il faut remplir à chaque déplacement. Peut-être pourrait-on écrire la date au « crayon de bois » pour la gommer et la modifier chaque jour ? râlote-t-elle. « Ouh la, la, surtout pas, surtout pas ! » intervient le journaliste, rieur. Et celui-ci d'expliquer une énième fois l'intérêt sanitaire du confinement, sans que jamais sa voix ne trahisse le moindre signe de lassitude. De la pédagogie, de la patience et une immense empathie pour les gens : être journaliste à France Bleu est une vocation.

Le lendemain matin, sur la même antenne, il y a ce monsieur, mis au chômage partiel, qui tue le temps en écrivant des vers. Il donne son pseudonyme d'artiste, puis hésite - un peu, pas longtemps - avant de se lancer : « Sans respect ne peut naître la confiance... » Enfin, quelque chose qui s'en rapproche. On était en voiture pour aller faire un plein de courses, et on n'a pas voulu lâcher le volant pour griffonner ce premier vers sur le recto de notre attestation, le seul bout de papier qui traînait sur le siège passager.

De toute façon, il est trop tard. La psychologue de France Bleu a déjà réagi à l'antenne : « Oui, l'écriture, c'est très bien. Tenir un

