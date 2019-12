A l'Assemblée nationale, la majorité LRM continue de s'éroder

EN UN GRAPHIQUE. A mi-chemin de la législature, le groupe La République en marche s'est réduit de dix sièges, et il n'est pas exclu qu'il en perde encore dans l'avenir.

Vendredi 29 novembre, la députée de la Sarthe Pascale Fontenel-Personne a annoncé se mettre en retrait du groupe LRM à l'Assemblée. « La gestion départementale de La République en marche est calamiteuse et dénuée d'ambition », a critiqué l'élue, qui devient ainsi la septième à annoncer son départ ou sa mise en retrait du groupe au cours de l'année.

A l'exception d'Isabelle Muller-Quoy, dont l'élection a été invalidée par le Conseil constitutionnel, de deux exclusions (Agnès Thill et Sébastien Nadot), la plupart des sortants ont quitté le groupe parlementaire en raison de fortes divergences sur le fonctionnement du parti et sur les choix politiques faits par l'exécutif et par le groupe LRM à l'Assemblée.

Ainsi, la majorité qui comptait 313 députés à la fin de l'été 2017, ne dispose désormais que de 303 élus. A mi-chemin de la législature, le groupe LRM s'est réduit de dix sièges, et il n'est pas exclu qu'il en perde encore dans l'avenir. Le seuil de la majorité absolue, au-dessus duquel le groupe LRM n'a besoin du soutien d'aucun autre parti pour faire adopter les projets de loi du gouvernement, est encore loin (14 sièges), mais les marges se sont réduites pour La République en marche.