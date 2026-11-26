Le président du groupe La Droite républicaine à l'Assemblée nationale Laurent Wauquiez lors d'une cérémonie pour les Jeux olympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, à Albertville, le 23 février 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Rétablir les peines plancher dès la première condamnation pour violences volontaires, suspendre les prestations sociales des fraudeurs récidivistes ou alourdir les sanctions contre certains mineurs délinquants : les Républicains (LR) feront jeudi des sanctions le fil rouge de leur journée réservée à l'Assemblée nationale.

Le groupe de droite, présidé par Laurent Wauquiez, a inscrit huit textes au programme de sa "niche parlementaire", une journée annuelle au cours de laquelle il dispose de la maîtrise de l'ordre du jour.

Dans la continuité de ses précédentes niches, LR entend notamment durcir la réponse pénale, à quelques mois de la présidentielle et sur fond de violences en marge de manifestations.

Le député Patrick Hetzel propose ainsi de rétablir les peines plancher, instaurées sous Nicolas Sarkozy pour les récidivistes puis abrogées sous François Hollande, en les appliquant dès la première condamnation pour violences volontaires.

Ces peines minimales devraient en principe être effectivement purgées en détention, sauf décision spécialement motivée du juge.

Son collègue Nicolas Ray souhaite permettre au juge de priver les fraudeurs récidivistes de tout ou partie de leurs prestations sociales, pendant trois ans au maximum, y compris celles versées par des organismes qui n'ont pas été victimes de la fraude.

LR défendra également le maintien des pharmacies dans les communes rurales et la levée de contraintes pesant sur le foncier.

"Obstruction"

Le groupe a toutefois remanié son ordre du jour, faisant remonter en tête d'examen deux textes moins clivants, l'un sur l'égalité entre les territoires et l'autre sur les pharmacies rurales.

Désormais en sixième position, une proposition d'Eric Pauget visant notamment à alourdir les sanctions contre certains mineurs récidivistes, et dans certains cas leurs parents, ne devrait pas être examinée, selon son auteur, qui déplore "l'obstruction des groupes de gauche" ayant déposé des dizaines d'amendements et sous-amendements.

"C'est la face sombre du système parlementaire et la réalité de l'hémicycle aujourd'hui. Il n'y a pas de majorité, les groupes d'opposition peuvent déposer des amendements pour changer une virgule, et faire durer", regrette M. Pauget, alors que les journées de niches ont récemment été le théâtre d'interminables débats empêchant de faire voter les textes.

Initialement prévue en ouverture des débats, une proposition de Corentin Le Fur visant à suspendre certaines prestations sociales à des personnes condamnées pour des infractions commises lors de manifestations ne sera vraisemblablement pas étudiée non plus.

Un projet de loi gouvernemental poursuivant un objectif similaire, dit "casseurs-payeurs" et adopté fin octobre par le Sénat, devrait arriver à l'Assemblée avant la fin de la session parlementaire, le gouvernement ayant donné des garanties en ce sens, a appris l'AFP de sources parlementaires.

"C'est la même finalité", avait commenté auprès de l'AFP M. Le Fur, à propos du texte du gouvernement et du sien.

"Sous-niche RN"

Le programme de LR a suscité les railleries du Rassemblement national qui voit dans cette journée une "sous-niche RN", le président du groupe Sébastien Chenu revendiquant pour son parti la paternité de plusieurs des mesures proposées et soulignant que leur adoption dépendrait de ses voix.

"A droite, ça a toujours été un régalien fort, une certaine vision libérale de l'économie, une dimension aussi de solidarité", rétorque Eric Pauget, contestant à l'extrême droite la paternité de ces sujets et insistant sur ses soutiens dans le bloc central.

Les débats en commission, qui permettent d'entrevoir les rapports de force avant l'examen dans l'hémicycle, dessinent toutefois des alliances à géométrie variable.

La proposition sur les peines plancher a ainsi été adoptée malgré l'opposition affichée du groupe macroniste, tandis que celle sur les fraudeurs aux prestations sociales a été rejetée en dépit du soutien annoncé du RN et d'Horizons.

"Impossible de distinguer la plupart des textes LR de ce que pourrait déposer le RN", affirme le député écologiste Benjamin Lucas-Lundy, qui accuse LR de faire de cette journée "un tract de la droite radicalisée".

Il juge "raisonnable" le nombre d'amendements déposés par son groupe, tout en reconnaissant un "problème structurel" avec les niches, "pensées pour une configuration parlementaire avec une majorité et une opposition".