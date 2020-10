A l'arrêt, l'événementiel demande des règles pour pouvoir rouvrir

Mercredi, le secrétaire d'Etat en charge du Tourisme a indiqué vouloir travailler avec le secteur sur des protocoles permettant une reprise d'activité pour la clientèle d'affaires.

Le salon de l'agriculture à Paris, en février 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Lundi, parmi les mesures pour contrer la progression du Covid-19 dans les zones d'alerte maximale, le préfet de Paris a annoncé l'interdiction des foires et des salons professionnels pour deux semaines. Un choc pour le secteur, déjà très éprouvé par six mois de paralysie totale et contraint depuis sa réouverture par une jauge maximum tombée à 5.000 puis 1.000 personnes.

Les acteurs de l'événementiel, mis à l'arrêt pour deux semaines, demandent des règles claires pour rouvrir, dénonçant un crash industriel à bas bruit pour ce secteur qui fait travailler des centaines de milliers de personnes en France. "Depuis le déconfinement, nous n'avons pas de visibilité à plus de 48 heures : ça n'est pas possible", déplore Jean-Luc Lemarchand, dont les trois entreprises dénommées Stand up, spécialisées dans la sécurité, l'accueil et la régie technique pour l'événementiel, ont fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. "Ce 'stop and go' permanent est ingérable pour des PME. Cela génère un appauvrissement général", constate-t-il. Les 1.500 vacataires qu'il emploie à l'année "n'ont plus de travail et ne sont pas couverts par le chômage partiel".

"Il faut que l'Etat inverse la logique et nous dise comment travailler pour rester ouverts", demande de son côté Pablo Nakhlé Cerruti, directeur général de Viparis, qui gère neuf sites à Paris et en Ile-de-France, dont les parcs des expositions de la Porte de Versailles et de Villepinte. D'autant qu'"aucun cluster" n'a été recensé, fait-il valoir, sur une trentaine d'évènements organisés par Viparis en septembre, qui ont brassé des dizaines de milliers de personnes avec des règles sanitaires strictes.

Vers un protocole sanitaire permettant une reprise des salons ?

Cette demande commence à être entendue par le gouvernement : mercredi, le secrétaire d'Etat en charge du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a affirmé sur Public Sénat souhaiter "travailler avec Bruno Le Maire", le ministre de l'Economie, sur "des protocoles permettant à cette filière de reprendre des activités pour la clientèle d'affaires". Pour les salons grand public, "il y aura peut-être encore des difficultés", a-t-il nuancé. Mais "les salons d'affaires, les séminaires, c'est important qu'ils puissent se tenir" afin que les professionnels "ne travaillent pas seulement par visioconférence, en se voyant par pixels interposés", a-t-il poursuivi. L'événementiel compte "de grands professionnels qui savent gérer les flux", a-t-il ajouté. Un assouplissement des conditions d'accès au Fonds de solidarité pourrait également être annoncé lundi à Matignon, au sortir d'un Comité interministériel pour le tourisme.

Car annulations et reports d'événements en cascade - tel le salon de l'immobilier commercial Siec qui aura lieu début décembre et non à partir de dimanche -, mettent en péril des petites structures comme Stand up, dont l'activité chutera de 70% en 2020. "C'est très difficile, beaucoup commencent à envisager de liquider leur entreprise par dépit", assure Jean-Luc Lemarchand. "Il y a de la part de l'Etat une vraie incompréhension de ce que nous représentons en poids économique", ajoute-t-il.

Les contours du secteur sont difficiles à cerner : selon l'Union française des métiers de l'évènement (Unimev), quelque 4.200 salons, congrès et foires annuels ont 7,5 milliards de retombées économiques directes et indirectes et représentent 120.000 emplois. Mais "on parle souvent de 300.000 emplois, ce qui ne tient même pas compte des agents d'entretien, fleuristes, menuisiers...", rapporte Cédric Angelone, co-président du Syndicat des activités événementielles (SAE), fondé en mars, qui représente 308 entreprises et 20 métiers.

Confiant, il estime que le gouvernement commence à "bien prendre en compte que notre filière est une industrie très éclatée. Nous espérons avoir des règles sanitaires claires, durables, adaptées au format des lieux d'accueil". Et le ministre de la Santé doit "être intégré à cette discussion, auprès de nous, pas face à nous", estime Cédric Angelone.

L'événementiel fait travailler des agences de communication, d'hôtesses, d'audiovisuel, des entreprises de nettoyage, des traiteurs, des décorateurs, des menuisiers... tout un écosystème de PME qui ne survivront pas à des mois sans activité. Sans compter que les dépenses de visiteurs en chambres d'hôtels, restauration, etc. font vivre l'industrie touristique. "Qu'on nous permette de travailler! Qu'on nous laisse dérouler nos protocoles sanitaires et qu'on les contrôle. Nous disposons de grands espaces", fait valoir Patricia Berthomier, présidente de la société SPAS qui organise une trentaine d'évènements (Marjolaine, Natexpo...), dont cinq ont été annulés, causant un million d'euros de pertes.