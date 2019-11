A Kyoto, les photos seront bientôt un vieux souvenir

Dépité par les mauvaises manières des touristes visitant le quartier de Gion, lieu de vie de nombreuses geishas, le conseil des habitants vient d'y interdire les photos.

Finie la prévention, place à la sanction. Lassé de l'attitude déplacée des touristes, le conseil des habitants et des commerçants de Gion a décidé d'interdire de prendre des photos dans ce fameux quartier du cœur de Kyoto. Seule la rue principale, Hanamikoji, est épargnée. Entrée en vigueur le 25 octobre, la mesure s'est accompagnée de la distribution aux touristes de tracts et d'autocollants - dessinés par des étudiants de l'université féminine de Kyoto et de l'université Ryukoku - avec la mention en anglais et en chinois du comportement à adopter. Des panneaux ont été fixés ici et là. L'interdiction est assortie d'une amende de 10 000 yens (83 euros) même si aujourd'hui nul ne sait encore qui, de la police ou des membres de l'association, va la faire payer.

Derrière cette mesure pointe une réelle lassitude de la surfréquentation touristique de l'ancienne capitale impériale. Le nombre de voyageurs étrangers a été multiplié par cinq entre 2012 et 2017, pour atteindre 7,4 millions. Nombre d'entre eux adoptent des comportements qui ne plaisent guère à la très policée population locale. Les vacanciers n'hésitent pas, par exemple, à pénétrer dans les propriétés privées, et les nombreux temples connus pour leur quiétude doivent gérer une foule dense et parfois dissipée.

Des lanternes en papier arrachées

Dans Gion, les visiteurs viennent admirer l'alignement des élégantes et mystérieuses devantures des ochayas, ces maisons de thé traditionnelles où les geishas de Kyoto, appelées geiko, ces dames de compagnie non prostituées divertissent des clients fortunés par leurs chants, danses et conversations raffinées. Ils cherchent aussi à apercevoir les geiko et les maiko, les apprenties, pour les photographier, quitte à les importuner, voire à les harceler, alors qu'elles sont souvent sur le chemin du travail.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr