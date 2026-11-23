A Kuala Lumpur, les loutres ambassadrices de la dépollution

Une loutre à pelage lisse mange un poisson sur la rive de la rivière Klang, à Kuala Lumpur, le 19 octobre 2026 en Malaisie ( AFP / Mohd Rasfan )

Sous les autoroutes de la capitale malaisienne, une famille de loutres s'ébroue au bord d'une rivière, un signe de bonne santé de l'écosystème qui enthousiasme passants et défenseurs de l'environnement, motivés à aller plus loin.

De petits groupes de loutres à pelage lisse, classées comme "vulnérables" par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sont aujourd'hui régulièrement observés à Kuala Lumpur, notamment le long de la rivière Klang.

Pour l'heure, difficile de savoir si ces animaux font leur retour dans la ville ou si leur présence était simplement passée inaperçue.

Des loutrs à pelage lisse se reposent sur la rive de la rivière Klang, le 19 octobre 2026 à Kuala Lumpur, en Malaisie ( AFP / Mohd Rasfan )

Une chose est sûre, la rivière Klang au bord de laquelle les loutres se prélassent est aujourd'hui plus propre et donc plus accueillante pour ces mammifères.

Le cours d'eau, autrefois l'un des plus pollués du monde, figurait au pire échelon (5 sur 5) du classement du gouvernement malaisien sur la qualité de l'eau. Après des années de travail, il est passé à l'échelon 3, indiquant une pollution modérée.

Cette amélioration semble avoir encouragé les loutres à s'installer, explique Woo Chee Yoong, spécialiste malaisien de la faune sauvage.

"Là où il y a des loutres, il y a des poissons. Lorsqu'il y a des poissons, cela signifie que l'ensemble du réseau fluvial (est) propre, sain pour toutes les communautés environnantes", souligne-t-il.

La rivière Klang entourée par des immeubles à Kuala Lumpur, le 19 octobre 2026 en Malaisie ( AFP / Mohd Rasfan )

Ces dernières années, plusieurs de ces petits animaux ont été filmés prenant le soleil sur les rives bétonnées, ou nageant devant des stations de métro. Les vidéos sont devenues virales.

Hasan Ujang, soldat à la retraite, aime les observer depuis son appartement : "ça nous rend vraiment heureux de les regarder jouer encore et encore, comme des enfants".

Cohabiter

Mais les loutres de Kuala Lumpur sont encore mal connues, contrairement à leurs voisines de Singapour, surveillées de près.

Woo Chee Yoong, cofondateur du Réseau malaisien des loutres (MON), observe un groupe de loutres sur la rive de la rivière Klang, le 19 octobre 2026 à Kuala Lumpur, en Malaisie ( AFP / Mohd Rasfan )

"Nous ne savons pas combien de groupes il y a, ni comment les loutres se déplacent réellement", regrette Woo Chee Yoong, cofondateur en 2020 du Réseau malaisien des loutres (MON). Son groupe ambitionne de mettre en place un réseau citoyen scientifique permettant aux habitants de rapporter leurs observations.

Hormis la rivière Klang, des loutres ont été repérées dans des endroits où elles sont moins bien accueillies, comme le lotissement de luxe Tropicana Golf & Country Resort. Elles y ont été observées dans au moins 12 propriétés cette année.

Leur cible : les bassins à poissons.

Yee Sze Mun, un résident de 89 ans, raconte que les petits intrus ont tué son poisson arowana, un spécimen qui vaut cher et dont il s'occupait depuis 15 ans.

Des loutres à pelage lisse jouent sur la rive de la rivière Klang, le 19 octobre 2026 à Kuala Lumpur, en Malaisie ( AFP / Mohd Rasfan )

"Elles représentent une nuisance, mais je ne peux pas les blâmer, parce qu'elles sont comme nous, elles doivent survivre", reconnaît-il.

Leurs incursions ont commencé l'an dernier, selon les résidents, après qu'une entreprise a entrepris de défricher une forêt toute proche. Selon le service de sécurité du lotissement, environ 25 loutres vivent dans ces bois.

L'espèce étant protégée en Malaisie, Woo Chee Yoong dispense aux résidents des conseils pour cohabiter : bloquer les points d'entrée des espaces extérieurs et installer des filets au-dessus des bassins.

Changer le regard

Les loutres sont "un atout" et "l'un des indicateurs des villes propres", estime Maimunah Mohd Sharif, ancienne maire de Kuala Lumpur, aujourd'hui conseillère pour l'urbanisation durable de la ville.

Des loutres à pelage lisse jouent près des rives de la rivière Klang, le 19 octobre 2026 à Kuala Lumpur, en Malaisie ( AFP / Mohd Rasfan )

Elle espère que l'engouement autour des mignonnes habitantes de la rivière Klang puisse être utilisé pour continuer à améliorer son état.

Des centaines de dispositifs pour collecter les déchets ont été installés dans le cadre d'un projet du gouvernement, et une ONG néerlandaise a placé des "intercepteurs" à énergie solaire qui ont collecté des dizaines de milliers de tonnes de déchets.

Mais Maimunah Mohd Sharif souhaite aussi des efforts en amont, pour empêcher les détritus de se retrouver dans la rivière. Objectif : la faire passer à l'échelon 2B du classement gouvernemental, qui rendrait la baignade possible.

"Un jour je veux me baigner dans la rivière Klang", clame-t-elle.

Pour Faith Foo, qui dirige le festival annuel de la rivière Klang, les loutres changent déjà le regard sur le cours d'eau.

Des loutres à pelage lisse jouent sur la rive de la rivière Klang, le 19 octobre 2026 à Kuala Lumpur, en Malaisie ( AFP / Mohd Rasfan )

Dans son enfance, "les professeurs disaient toujours que c'était un endroit très sale", se souvient-il. Mais les loutres "rappellent qu'il s'agit d'une rivière".

Cet article s'inscrit dans le cadre d'un projet journalistique mené par Mongabay, média indépendant sur l'actualité environnementale, et l'Agence France-Presse (AFP).