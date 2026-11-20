Alisa, deux ans, passe la nuit dans une tente avec ses parents, à l’abri dans une station de métro de Kiev, alors que de nouvelles frappes russes sont annoncée, dan sla soirée du 19 novembre 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

22H30. Emmitouflée dans sa doudoune et son bonnet de laine, Kateryna Lioubytchenko déplie sa tente sur le marbre glacé. Avec son mari et leur fille Alisa, 2 ans, ils s'apprêtent à passer la nuit dans le métro. Et elle promet d'être longue.

Les chaînes Telegram prévoient une attaque aérienne massive dans la nuit de jeudi à vendredi sur la capitale ukrainienne. La famille, qui vit au dixième étage d'un immeuble de la banlieue nord, a préféré ne prendre aucun risque. Pour eux et l'immense majorité des habitants de Kiev, ce réseau social est devenu leur boussole.

"C'est surtout pour que notre fille entende moins les explosions", explique la jeune maman de 32 ans. Jusqu'à récemment, ils ne descendaient dans le métro qu'une fois les missiles déjà en vol. Désormais, ils anticipent.

"Nous arrivons à l'heure de son coucher. Elle joue un peu, on lui lit un livre, puis elle s'endort". En attendant, Alisa sautille sur le matelas que tente de gonfler son père, le taquine avec sa torche et s'esclaffe.

Si l'enfant ne comprend pas les ressorts de cette guerre avec la Russie, "elle sait qu'une alerte signifie qu'il y a un danger, et qu'il faut se cacher (...) A la crèche, ils ont l'habitude", poursuit sa mère. "Mais c'est douloureux de devoir empêcher nos enfants de vivre, quand on doit leur expliquer qu'on ne peut pas faire ci, ni se promener là".

Des habitants passent la nuit à l'abri dans le métro de Kiev, avant de nouvelles frappes russes sur la capitale ukrainienne, dans la soirée du 19 novembre 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

Autour d'eux, la station de métro Akademmistetchko se remplit. Ils sont des centaines, équipés avec sacs à dos, couvertures, lits de camp, tentes, à pénétrer dans les entrailles de la ville pour quelques heures de repos.

Deux adolescents rivés à leurs téléphones scrollent frénétiquement les informations sur Telegram: "quatre avions bombardiers devraient décoller de la base aérienne russe d'Ukrainka dans quelques heures (...) la plus grande menace concerne Kiev..." Avant de passer à des vidéos TikTok plus légères.

Plus loin, un chat roux vêtu de velours rose se love contre sa maîtresse, sous les yeux effarés de deux bouledogues charnus.

"Plus de vie"

Dans une cabine vitrée, la pétillante Tetiana règne sur ce petit monde souterrain, et recense les arrivées sur un calepin. Au besoin, elle barre le passage à ceux qui tentent d'escalader les tourniquets.

Des habitants arrivent pour passer la nuit à l'abri dans le métro de Kiev, avant des frappes russes contre la capitale ukrainienne, dans la soirée du 19 novembre 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

"Quand c'est calme, l'entrée est payante; mais en cas d'alerte, ou après minuit quand le métro s'arrête, c'est gratuit pour tout le monde", explique l'employée de 48 ans, dont 17 à travailler pour le réseau de transport urbain.

Certaines nuits, la station a accueilli jusqu'à 1.500 personnes, se souvient-elle mais depuis cet été, "beaucoup de gens ont quitté" Kiev.

Katia, elle, ne s'est pas encore résolue à faire ses valises. "Je n'ai plus vraiment de vie. Tout est rythmé par ces attaques", dit pourtant cette célibataire de 38 ans.

Elle songe à rejoindre ses amis, presque tous installés à Londres ou Paris. Mais pour faire quoi? Son diplôme sera-t-il reconnu là-bas? "Je ne veux pas être une +réfugiée+", clame la jeune avocate.

Parfois, le rire d'un enfant qui chahute, le crissement aigu d'un train en approche brisent un silence pesant. Pour le reste, ce sont des ombres lasses qui se glissent dans leur sac de couchage sans mot dire, le long des murs épais qui les protègent, fourbues et résignées.

Alors que la bataille s'enlise sur le front, après quasi cinq ans de guerre, Moscou bombarde sans relâche les grandes villes. L'armée ukrainienne manque de moyens anti-aériens pour défendre son territoire face aux essaims de drones à réaction et aux missiles.

Vagues successives

Arkadi Sagan passe la nuit sur une chaise, à l'abri dans le métro de Kiev, visée par des frappes russes la nuit du 19 novembre 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

Une heure du matin. Assis sur une chaise de camping, Arkadï Sagane, 67 ans, sort un thermos de café brûlant. "Je peux fermer les yeux une heure ou deux, mais on ne peut pas appeler ça du sommeil", dit le retraité qui retravaille comme employé de musée depuis le début de l'invasion russe.

Les profondes poches sous ses yeux trahissent l'épuisement. Son fils sert dans l'armée, sa mère est très âgée: "si l'alerte se termine à 6 heures, à 8 heures je dois être au musée. Il faut gagner de l'argent, aider le pays".

Il raconte avoir vu récemment un homme débouler en courant pour se mettre à l'abri, en sous-vêtements par zéro degrés, un nourrisson dans les bras. La scène l'a marqué.

1H20: l'armée de l'air ukrainienne signale des missiles balistiques en direction de la capitale. Quelques instants plus tard, une première explosion retentit. Sur Telegram, les experts militaires hésitent: le projectile a-t-il été intercepté? Ou était-ce un impact?

Une femme et son bébé s'apprêtent à passer la nuit dans le métro de Kiev, visée par des frappes russes dans la soirée du 19 novembre 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

En moins de quatre heures, six vagues de missiles successives d'une intensité exceptionnelle sont signalées en direction de Kiev.

Au petit matin, la nouvelle tombe: au moins trois personnes ont été tuées. Deux des ponts reliant les rives du Dniepr ont été touchés.

La nuit sous terre s'achève, et bientôt, chacun reprendra le fil de sa vie, Alisa à la crèche, le vieil Arkadï au musée et Katia, l'avocate, continuera à se demander "combien de temps encore cela va-t-il durer?"