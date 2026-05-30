À JAMAIS LES PREMIERS À EN AVOIR GAGNÉ DEUX !

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Le back-to-back ! Dans une finale beaucoup moins spectaculaire et surtout moins facile que l'année dernière, le PSG a attendu la séance de tirs au bout pour remporter sa deuxième Ligue des champions d'affilée contre une équipe d'Arsenal plus occupé à bien défendre qu'à jouer (1-1, 4-3 TAB). Paris conserve sa couronne et écrit un peu plus sa légende.

PSG 1-1 (4-3 TAB) Arsenal

Buts : Dembélé (65 e SP) pour le PSG // Havertz (6 e ) pour les Gunners

Tirs au but réussis : Ramos, Doué, Hakimi, Beraldo pour le PSG // Gyökeres, Rice, Martinelli pour Arsenal …

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com