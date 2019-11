A Hongkong, la police ouvre le feu contre des manifestants, un blessé

Une vidéo, partagée massivement sur les réseaux sociaux, montre un policier faire usage de tirs à balles réelles, lundi, dans le quartier de Sai Wan Ho.

Des situations tendues virant au chaos ou aux émeutes étaient en cours, lundi 11 novembre, au matin dans plusieurs quartiers de Hongkong, après une soirée et une nuit de désordres sporadiques, impliquant police anti-émeutes, manifestants, et résidents en colère prenant parti, souvent pour les manifestants et plus rarement en soutien à la police.

Depuis la mort d'un étudiant de 22 ans, vendredi matin, certains manifestants ont appelé à la vengeance. Le mouvement a également fait passer le mot d'ordre d'une journée de grève générale ce lundi. En début d'après-midi, des barrages installés par les manifestants coupaient le trafic à travers tout le territoire, jusqu'à la ville de Tai Po, non loin de la frontière avec la Chine. La police tirait des gaz lacrymogènes à Central, le cœur historique de la finance et des affaires sur l'île de Hongkong.

L'épisode le plus grave pour le moment a eu lieu un peu avant 8 heures du matin, lundi, à l'est de l'île de Hongkong, dans le quartier populaire de Sai Wan Ho, où les manifestants avaient bloqué plusieurs rues avec des barricades. Il a été retransmis en direct sur la page Facebook d'un média en ligne, Cupidproducer. Après un bref corps à corps entre un manifestant portant un blouson blanc et un policier responsable du trafic, ce dernier a sorti son arme et a tiré à bout portant et à hauteur de la poitrine sur un manifestant en noir qui s'approchait. Deux autres coups de feu ont ensuite été tirés. Un autre manifestant qui s'est approché est alors tombé au sol tout près du premier.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr