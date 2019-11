A Hongkong, la mort d'un étudiant attise la colère des manifestants

Malgré ce premier décès en six mois de révolte, le gouvernement n'entend pas remettre en cause sa méthode purement répressive pour gérer la crise.

Des larmes, des prières, des fleurs blanches, des bougies, des rubans noirs pliés, des origamis en forme de grues (symbole de paix et de longévité), des chants de messe et des murs couverts de condoléances... Après la mort vendredi matin d'un manifestant de 22 ans, Chow Tsz-lok, en soins intensifs depuis dimanche 3 novembre, des veillées funèbres ont eu lieu à travers tout le territoire de Hongkong et en particulier dans la cité-dortoir de Tseung Kwan Ho, où l'accident fatal a eu lieu. Plus tôt dans la journée, sur le campus de la prestigieuse université de sciences et de technologie de Hongkong (HKUST), où Chow Tsz-lok venait de terminer ses études d'informatique, le président Wei Shyy a interrompu la cérémonie de remise de diplômes pour annoncer la terrible nouvelle, retenant ses larmes et demandant quelques minutes de recueillement.

Cette mort restera comme le premier décès du mouvement de contestation sans précédent qui ébranle Hongkong depuis plus de six mois. « Cela fait longtemps que l'on redoute le jour où la vie de quelqu'un serait sacrifiée. Et il faut absolument connaître exactement ce qui s'est passé et qui en est responsable », a déclaré au Monde l'avocate et ancienne députée Margaret Ng, l'une des fers de lance de l'opposition au projet de loi d'extradition (à présent annulé), entre autres vers la Chine continentale.

Le drame a également provoqué de nombreuses manifestations de colère qui ont dégénéré dans plusieurs quartiers, vendredi, notamment à Yau Ma Tei, dans les Nouveaux Territoires, où un policier a tiré à balles réelles pour disperser la foule. Le gouvernement a exprimé « sa grande tristesse et ses regrets » et a promis « une enquête complète » de la police.

