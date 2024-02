À Hong Kong, Messi reste sur le banc et les fans demandent le remboursement

Paris, Hong Kong… Messi cherche-t-il à se faire détester partout où il passe ?

L’Inter Miami poursuit actuellement sa tournée internationale de pré-saison et les joueurs de Tata Martino étaient à Hong Kong ce dimanche pour y défier une sélection « All Stars » . Miami s’est imposé facilement 4-1, sans même avoir à aligner ses stars dès le départ. Résultat : Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez et surtout Leo Messi étaient sur le banc, ce qui a provoqué l’énorme colère des fans hongkongais. Et pour cause, le prix du billet était au-dessus de 100 euros, voire parfois beaucoup plus. Déçus et comprenant que l’Argentin n’avait pas prévu d’enfiler les crampons, les fans se sont alors mis à exprimer leur mécontentement en se mettant à demander le remboursement au cours de la seconde période. Messi a été sifflé, tout comme David Beckham, qui s’est risqué à prendre le micro à la fin du match afin de remercier les fans pour leur soutien et leur accueil.…

AL pour SOFOOT.com