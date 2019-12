À Hong Kong, la contestation en quête d'un nouveau souffle

Montrer que rien n'a changé. Tel était l'objectif de chacun ce dimanche à Hong Kong. Comme avant, les manifestants ont pris la rue. « Il fallait dire aux gens que, malgré la victoire écrasante dans les urnes, le combat continue », explique Sarah, une jeune employée dans les télécommunications. Le dimanche précédent, les pro-démocratie avaient remporté 86 % des sièges de conseillers de district, des élus sans beaucoup de pouvoir, mais les seuls étant désignés au suffrage universel. Toutefois, le gouvernement n'a cédé sur aucune des quatre revendications que les contestataires continuent de mettre en avant (suffrage universel, enquête sur les violences policières, libération des prisonniers, abandon des charges pour émeutes).Alors, comme avant, la police a tiré des gaz lacrymogènes. Le cortège avait obtenu une autorisation entre 15 et 18 heures. Dès 16 heures, les forces anti-émeutes s'opposent au cortège. Les premiers gaz sont lancés. Quelques centaines de personnes se trouvent coincées sur un front de mer touristique, l'autre avance vers le point d'arrivée prévu. Le premier groupe s'amenuise, mais la tension reste palpable. Les étrangers toussent, incommodés par le fond de l'air aux picotements de lacrymogènes. Les Hongkongais, protégés par un masque en papier et l'habitude des six derniers mois, occupent le territoire. Quelques charges policières créent la panique. LIRE AUSSI > Hong Kong : comprendre la crise en cinq minutes« Nous aurions dû rester groupés, unis », enrage Ceason, un fonctionnaire habillé tout de noir et gobant des boulettes de poisson, snack préféré des Hongkongais. Chacun le sent : cette unité est menacée, tant sur le terrain que dans l'esprit. Le siège par la police de l'université polytechnique, pendant douze jours, a éprouvé la détermination de chacun et a envoyé un millier de radicaux soit au poste de police soit à l'hôpital. Il leur faut donc se ...