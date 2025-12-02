A Hong Kong, l'angoisse des propriétaires d'animaux de compagnie piégés dans les flammes

Jacky Lee, avec son caniche Jason, sauvé par les pompiers au milieu du pire incendie de Hong Kong, le 1er décembre 2025 ( AFP / Peter PARKS )

L'incendie meurtrier dans un complexe résidentiel à Hong Kong a duré plus de 40 heures. Une attente interminable pour de nombreux Hongkongais, qui ont inondé les réseaux sociaux de messages inquiets aussi pour leurs animaux de compagnie, piégés dans les tours en flammes.

Lorsque Jacky Lee apprend qu'un violent incendie fait rage dans son immeuble mercredi dernier, elle se précipite pour sauver Jason, son caniche gris de 15 ans resté à la maison.

Arrivée sur les lieux, elle découvre un brasier qui va devenir l'incendie le plus meurtrier de la ville depuis des décennies, faisant au moins 151 morts.

L'ingénieure aéronautique de 43 ans rejoint alors la foule d'habitants angoissés dans une école voisine transformée en refuge, attendant des nouvelles sur les opérations de sauvetage.

Après minuit, alors que l'incendie enfle encore, un conseiller municipal lui annonce que les recherches d'animaux de compagnie sont terminées.

Puis son téléphone sonne. Au bout du fil, un pompier lui a demande si elle a un chien dans l'appartement n°2703 de Wang Kin House.

Son caniche Jason apparaît, blotti dans les bras d'un volontaire après avoir été secouru des tours encore enflammées, un jour après le début de l'incendie.

"Il tremblait quand je l'ai vu de loin, puis je l'ai appelé par son nom, il m'a vue et s'est arrêté. Puis il a souri", raconte Jacky Lee à l'AFP. "J'étais tellement heureuse que j'en perdais la tête, j'avais l'impression d'être en état de choc".

Des dons pour les animaux de compagnie des survivants de l'incendie meurtrier de Hong Kong, le 28 novembre 2025 ( AFP / Peter PARKS )

Un pompier lui explique avoir repéré le nom de Jason sur des petits mots qu'elle avait collés sur les murs.

Les pompiers ont "aussi sauvé mon âme", écrit ensuite Mme Lee sur les réseaux sociaux après ce sauvetage.

- "forte volonté de vivre"-

Les associations de protection des animaux partagent des photos pour tenter de retrouver des propriétaires.

Selon la société pour la prévention de la cruauté sur les animaux (SPCA) de Hong Kong, 209 animaux - chiens, chats, poissons, hamsters, tortues et autres - ont été extraits des bâtiments. Parmi eux, 63 sont morts.

Le conseiller municipal Lau Chun-hoi délare de son côté avoir bon espoir que d'autres animaux aient survécu, citant des rapports faisant état d'animaux errants.

"Les animaux ont une très forte volonté de vivre", affirme M. Lau à l'AFP, recommandant de disposer de la nourriture et de l'eau dans les immeubles pour les animaux.

Il exhorte la population à prendre des nouvelles des habitants de Wang Fuk Court ayant perdu leurs compagnons dans l'incendie."Dans leur cœur, les animaux font aussi partie de la famille", dit-il.

Sur les réseaux sociaux, les messages d'adieu se multiplient. "Sois sage quand tu arriveras au pont arc-en-ciel, joue avec tes grands frères et sœurs, tes grands-pères et tes grands-mères du quartier", écrit un internaute.

Jacky Lee, elle, appelle le gouvernement à fournir des logements temporaires acceptant les animaux de compagnie, affirmant qu'il est difficile pour les habitants déplacés de s'organiser dans l'urgence.

Son caniche Jason refuse de s'éloigner de sa maîtresse. Mais il est désormais hors de danger: selon le vétérinaire, il souffre d'une légère déshydratation, mais a déjà retrouvé son humeur enjouée.