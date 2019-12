A Héricourt, Murat Karaarslan, un petit cordonnier, lance sa marque de chaussures

On peut être un petit cordonnier dans une galerie commerçante d'Héricourt (Haute-Saône) et avoir des ambitions. Murat Karaarslan, cordonnier de 36 ans, vient de lancer sa propre marque de chaussures : Handarte.« Tout est parti de mon métier. J'étais parfois consterné en voyant la mauvaise qualité de certaines chaussures que l'on me donnait à réparer. Je me disais : moi je ne ferais pas comme ça, là je changerais la protection. C'est ce que j'ai voulu faire avec les chaussures que j'ai contribué à créer. J'ai voulu faire des chaussures de cordonnier. »Murat, d'origine turque, n'a pas fait les choses à moitié. Avec un fournisseur installé en Turquie il a créé une ligne de 102 chaussures hommes différentes et de 120 chaussures femmes.« Du solide qui tient longtemps »« Pour le design, je n'ai pas fait grand-chose. Mais je me suis beaucoup investi dans tous les détails techniques. J'ai voulu faire, du solide, qui tient longtemps... » Quitte à desservir son métier de cordonnier ! « C'est mon père, Cemal, qui a ouvert la boutique à Héricourt et qui m'a appris le métier. J'ai commencé à réparer des chaussures à douze ans. Je sais comment c'est fait ! C'est pour cela que j'ai voulu travailler avec un fournisseur haut de gamme en Turquie. »Conséquence de ce choix, le prix des chaussures est assez haut. Compter environ 150 euros une paire de chaussures homme. « C'était possible de faire fabriquer en France. Mais il aurait fallu ajouter environ 50 % sur le prix de vente. Et du coup, ce n'était plus viable. »« Il y a eu un moment émouvant, il y a quelques jours, quand le camion est arrivé pour livrer les centaines de cartons de chaussures, c'était vraiment le début de l'histoire, raconte Murat. J'espère qu'elle va aller loin. »Les chaussures Handarte seront vendues sur Internet sur handarte.com (site en construction) et à la cordonnerie du 6 faubourg de Belfort à Héricourt ...