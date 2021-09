A Hérat, plaque tournante du commerce afghan, la crainte de la faillite grandit

Des hommes s'activent au centre des douanes à Herat, en Afghanistan, le 20 septembre 2021 ( AFP / Hoshang Hashimi )

A Hérat, plaque tournante du commerce de l'ouest afghan, la hantise d'une vague de faillites grandit chez les commerçants qui confient leur "désespoir" face à la dégradation de la situation économique du pays depuis le retour des talibans au pouvoir mi-août.

"Au début, lorsque les talibans sont arrivés, les gens étaient très heureux, car nous avons vu qu'avec eux la sécurité revenait", se souvient Faghir Ahmad, un commerçant importateur de produits alimentaires venus d'Iran, tout proche d'Hérat.

"Mais malheureusement maintenant, tous les prix ont augmenté et les gens n'ont plus les moyens de s'acheter quoi que ce soit", dit-il à l'AFP dans cette ville, la troisième du pays. "Nous craignons de faire faillite dans un avenir proche. Je me sens vraiment désespéré".

Des camions de marchandises appartenant à des commerçants afghans, garés devant le centre des douanes à Herat, en Afghanistan, le 20 septembre 2021 ( AFP / Hoshang Hashimi )

Ravagée par plus de quatre décennies de guerres, l'économie afghane s'est encore un peu plus fissurée depuis le 15 août et la prise du pouvoir du mouvement islamiste.

En quelques semaines, le prix des denrées alimentaires est monté en flèche, le coût du carburant a augmenté et les occasions de se faire un peu d'argent se sont réduites comme peau de chagrin.

Les aides internationales, dont dépend fortement l'économie nationale, ont elles été largement suspendues et font planer le spectre d'une "catastrophe humanitaire" et d'une crise économique, selon l'Onu qui a tiré à plusieurs reprises la sonnette d'alarme ces dernières semaines.

Afin d'éviter un effondrement du système bancaire, les Afghans ne sont par ailleurs autorisés qu'à retirer l'équivalent de 200 dollars en liquide par semaine et par personne et de nombreux fonctionnaires n'ont pas reçu de salaires depuis des mois.

A Hérat, située sur la route de la soie, l'heure est à l'amertume et à l'inquiétude.

Signe des préoccupations grandissantes, une réunion s'est tenue la semaine dernière à la chambre du commerce de la ville en présence d'une quarantaine de commerçants et d'entrepreneurs très remontés.

- Discussions en cours -

Dans leur collimateur notamment, "l'augmentation des taxes", une hausse démentie par les talibans qui soulignent que les impôts sont tout simplement correctement perçus pour la première fois, contrairement à ces dernières décennies.

Abdul Latif Yousufzei (G), le 19 septembre 2021 à la Chambre de commerce de Herat, en Afghanistan ( AFP / Hoshang Hashimi )

Des arguments qui peinent à convaincre Abdul Latif Yousufzei, qui vend de la nourriture et des produits de nettoyage.

"Le système sous le gouvernement précédent était entaché de problèmes de corruption, mais ça allait", estime-t-il. Sous le nouveau système, "nous n'avons aucun problème de corruption, mais les taxes ont été augmentées et nous ne pouvons pas payer autant. Je n'ai vraiment aucun espoir pour l'avenir", confie-t-il à l'AFP.

Même désillusion au centre des douanes de la ville où des ouvriers s'activent pour décharger les cargaisons des camions. Bouchons de bouteilles en plastique, assiettes, gâteaux salés sont ensuite stockés dans des entrepôts.

Assis à l'ombre d'un camion à la fin de leur quart de travail, des ouvriers affirment à l'AFP que leurs déjà maigres salaires ont été baissés depuis l'arrivée des talibans. Certains d'entre eux déclarent ignorer même s'ils seront payés un jour.

"Nous avons travaillé dur mais nous avons reçu moins d'argent", explique l'un d'eux, Mir Allam, 70 ans, disant avoir reçu 1,25 dollar pour décharger un camion de 20 tonnes avec six autres personnes contre 50 dollars auparavant.

Un autre ouvrier, qui n'a pas souhaité donner son nom, explique que sous le système précédent il était payé juste après avoir déchargé un camion, alors que "maintenant, on ne sait pas si on sera payé ou non".

Selon Younes Qazizadeh, qui dirige la chambre de commerce de Hérat, des discussions sont en cours avec les commerçants et les talibans afin de parvenir à une solution.

Shir Ahmad Mohajer, le vice-gouverneur de Herat, en Afghanistan, le 20 septembre 2021 ( AFP / Hoshang Hashimi )

"Les gens sont venus ici pour faire entendre leur voix et ils font pression sur le gouvernement taliban pour apporter des changements" au niveau du commerce, souligne-t-il "Nous espérons nous aussi que ces changements adviendront et que tout ira mieux".

Au sein du gouvernorat d'Hérat, on joue la carte de l'apaisement et du dialogue. Le vice-gouverneur Shir Ahmad Mohajer assure qu'un travail est en cours pour trouver une solution.

"Nous avons noté les demandes de certains commerçants et nous les avons envoyées au ministère des Finances", a-t-il déclaré. "Ils vont dépêcher une délégation à Hérat pour écouter les commerçants, et nous allons agir."

je/fox/mep/emd/blb