A Grenoble, Jadot dit vouloir "s'inspirer" du bilan de Piolle et des maires écolos

Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, le 7 janvier 2022 à Paris ( AFP / Thomas COEX )

Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot a dit jeudi en visite à Grenoble vouloir "s'inspirer" du bilan de l'édile EELV Eric Piolle et de toutes les villes dirigées par les écologistes, estimant que cela sera "un bénéfice extraordinaire" pour sa campagne.

Grenoble a été choisie par l'Union européenne pour être la "capitale verte européenne 2022".

"La force du bilan d'Eric (Piolle) est que c'est son deuxième mandat", a souligné M. Jadot, entouré dans un café grenoblois de M. Piolle et d'une autre ancienne concurrente de la primaire écologiste, Delphine Batho, désormais sa porte-parole en chef.

"On va s'inspirer de ce qui est fait à Grenoble" : "100% d'énergies renouvelables locales d'ici la fin de l'année, les transports, le vélo, l'alimentation, l'ensemble d'un mieux vivre en ville", a promis le candidat.

"Je veux m'inspirer de l'action de nos maires dans toutes les villes que nous dirigeons", a-t-il ajouté. Les écologistes ont remporté plusieurs grandes villes en 2020, telles que Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Poitiers ou encore Annecy.

"On n'en est plus aux promesses mais à leur réalisation, c'est un bénéfice extraordinaire dans une campagne de démontrer que quand les écolos sont aux affaires, on tient nos promesses et on transforme la vie des citoyens", a poursuivi Yannick Jadot.

"Nous allons aller dans toutes les villes que les écologistes dirigent pour montrer qu'à l'échelle nationale on peut s'inspirer de l'échelle locale", a-t-il ajouté.

M. Piolle s'est réjoui que le label "capitale verte européenne" ait été "une reconnaissance de ce qui est fait depuis des années et du fait que la population se tourne de plus en plus vers l'écologie politique".

Il faut "changer de système assez radicalement", a-t-il dit. Il avait regretté il y a plusieurs jours qu'Emmanuel Macron ne se soit pas déplacé pour saluer le label européen, en plein début de présidence de l'UE.

"C'est une faute politique quand on a une grande ville française célébrée pour son action sur l'écologie à l'échelle de l'Europe de ne pas participer à sa célébration", a abondé jeudi M. Jadot.

"Une faute qui en dit long sur ce quinquennat d'inaction climatique", "pour agir, il faut les écologistes et certainement pas Macron cinq ans de plus", a-t-il martelé.

Le candidat devait défiler avec les enseignants qui dénoncent la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 à l'école, puis effectuer un déplacement en montagne afin de dénoncer les dégâts du réchauffement climatique.

