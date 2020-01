A Grasse, l'eau du robinet impropre à la consommation depuis trois mois

Près de 50.000 habitants de Grasse et ses environs subissent toujours des restrictions sur l'usage de l'eau du robinet. ( AFP / FRANCK FIFE )

Près de 50.000 habitants de Grasse et ses environs subissent toujours des restrictions sur l'usage de l'eau du robinet, trois mois après le début du plus important épisode de cryptosporidiose jamais enregistré en France, a indiqué l'Agence régionale de santé (ARS) jeudi.

Depuis le 15 octobre, 155 personnes atteintes de cryptosporidiose, dont les symptômes sont similaires à ceux d'une gastro-entérite, ont été signalées, selon l'agence qui n'a enregistré aucun nouveau cas en ce mois de janvier.

"Cet épisode sur Grasse est le plus important en France par le nombre de personnes concernées par les restrictions d'usage de l'eau au robinet", a-t-on précisé à l'agence. "L'origine exacte reste à définir même si l'on est sûrs que c'est une contamination par l'eau".

Depuis décembre, un arrêté préfectoral impose de faire bouillir l'eau avant de pouvoir la boire et de l'utiliser pour cuisiner ou se laver les dents, et de consommer de l'eau en bouteille pour les personnes immunodéprimées et les nourrissons.

A Grasse, plus de 50.000 bouteilles d'1,5 litres ont été distribuées par la compagnie Suez selon la mairie qui vient de recommander plus de 16.000 bouteilles pour les distribuer aux personnes fragiles, nourrissons et personnes âgées.

La piscine municipale de Grasse reste ouverte grâce à un traitement de l'eau de baignade, légèrement surchlorée mais la pratique des bébés nageurs a été suspendue par précaution depuis mi-novembre.

Le cryptosporidium est un parasite naturellement présent dans l'environnement. Il a pu contaminer le réseau d'alimentation suite aux fortes pluies de la fin d'année 2019.

Le premier cas a été identifié le 7 octobre. Très contagieuse, la cryptosporidiose s'attrape par contact direct ou en consommant de l'eau ou des aliments contaminés. Généralement bénigne, elle se traduit par de forts maux de ventre, de la fatigue et une légère fièvre.

