À gauche, Ségolène Royal inquiète et fascine

À en juger par la promptitude avec laquelle les principaux ténors de la gauche et de l'écologie s'épanchent sur le cas Ségolène Royal, l'ex-ministre, ex-candidate à la présidentielle et désormais (quasi) ex-ambassadrice des pôles reste un vrai sujet politique. « Elle ne laisse toujours pas indifférent », constate le sénateur Rachid Temal.Au PS - dont elle n'est plus membre - Royal a certes vu son étoile beaucoup pâlir. Ses derniers fidèles, parmi lesquels l'ancien ministre Guillaume Garot, se comptent désormais sur les doigts d'une main parmi les dirigeants.Jean-François Debat, secrétaire national à la transition écologique et énergétique sort la sulfateuse au glyphosate : « Ses intuitions politiques sont trop zigzagantes pour être lisibles et on n'a plus besoin aujourd'hui de ses fulgurances médiatiques. »« Son apport sur le débat des retraites est bienvenu »Mais d'autres sont plus nuancés, à commencer par le Premier secrétaire Olivier Faure, qui garde le contact avec l'ancienne star de son parti. « Elle reste une voix écoutée des Français, assure le patron du PS. Quand elle vient apporter sa pierre dans le débat des retraites, son apport est bienvenu. »Responsable des « relations avec les partenaires », Rachid Temal n'hésite pas à jeter des pétales de roses sous les pas de l'ancienne ministre : « Dans notre sphère politique, Ségolène a été une des premières à porter les idées de l'écologie. Aujourd'hui on a besoin de tout le monde et elle peut encore apporter. »Curieusement, dans la maison verte d'en face, qui s'est bien agrandie ces dernières années, les jugements sont assez similaires. Même si Julien Bayou, l'actuel secrétaire national d'EELV (Europe Ecologie-les Verts), considère carrément l'éviction de l'ex-ministre comme un « non-sujet » : « Elle était ambassadrice et donc tenue à un devoir de réserve ».« Un culot frôlant parfois la mauvaise foi ...