A Gardanne, une mine de projets technologiques et circulaires

L'ancienne cité minière des Bouches-du-Rhône veut faire de l'économie circulaire un projet de territoire.

Théâtre de spectaculaires déversements de boues rouges, Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, veut désormais optimiser l'utilisation de ses ressources et limiter l'impact environnemental de ses activités. C'est à l'aune de cette exigence que l'ancienne cité minière a engagé la reconversion du puits Yvon-Morandat, le plus grand et moderne puits minier d'Europe, mis en service en 1989 et le dernier en activité, fermé le 31 janvier 2003.

Cet ancien carreau de mine, racheté par la municipalité en 2004, est en train de devenir un pôle économique et culturel, avec un parc d'activités pour technologies innovantes et la future Cité des sciences de la métropole d'Aix-Marseille. Un pôle dont l'ensemble des quatorze hectares est alimenté par un réseau d'énergie intelligent reposant sur la valorisation d'une ressource locale, en l'occurrence l'eau des galeries de l'ancienne mine. Un réseau d'énergie très peu consommateur et émetteur de CO2.

« Les galeries de la mine, inexploitées depuis seize ans, contiennent une réserve de 35 millions de m3 d'eau » - Nicolas Fortuit, président de la Semag

« Penser un projet d'aménagement sous le prisme de l'économie circulaire suppose de commencer par faire un vrai diagnostic de territoire. Compte tenu de la rareté des matériaux, et du changement climatique, il faut commencer par regarder ce qu'il y a autour de nous, relève Nicolas Fortuit, directeur de la Semag, la société d'aménagement de Gardanne. Or les galeries de la mine, inexploitées depuis seize ans, contiennent une réserve de 35 millions de mètres cubes d'eau. Ce qui représente un formidable potentiel pour alimenter un système de géothermie utilisant les eaux d'ennoyage de la mine ; et ainsi chauffer et climatiser les bâtiments du pôle. »

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr