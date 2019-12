A Elbeuf, le restaurant Arc-en-Ciel élargit sa gamme de services

Au 51 rue Augustin-Henry à Elbeuf (Seine-Maritime), la façade est discrète mais, aussitôt la porte franchie, la chaleur du décor et de l'accueil capte l'attention. Ouvert en février 2017, le restaurant solidaire et antigaspillage « Arc-en-Ciel » est une singularité locale. Pour 5 €, tout le monde peut venir déjeuner à condition d'accepter la promiscuité et la simplicité.D'ailleurs, la fondatrice, Josiane Trolley, ne transige pas avec cela. « C'est pour tous. Avec des moyens ou pas. Je veux la mixité et je refuse de cataloguer les personnes avec une feuille d'impôts. On peut être tous démunis de liens sociaux, de famille et bien sûr d'argent. Mais qui sommes-nous pour juger ? Donc, que ce soit pour une fois ou avec une carte famille à 80 € par mois, chacun est le bienvenu. On peut même emporter son menu sans sel ou sans sucre. »«Faire ses courses sans stigmatisation»Ainsi, le midi du mardi au samedi, les 40 places sont prises d'assaut. Des voisins, des retraités, des ouvriers, des associations ou un simple passant s'arrête manger les plats confectionnés par des bénévoles, des apprentis de CFA comme Marianne et Modibo originaires du Mali ou encore Thérèse. Il y a encore quelques semaines, elle se trouvait dans la rue en provenance de la République Démocratique du Congo. « Je refuse aussi le gaspillage humain. On a tous une place. C'est aussi pour cela que je refuse la gratuité. Je suis contre l'assistanat. Les personnes gardent ainsi leur dignité et s'ils le veulent, un coup de main est toujours accepté. »L'aventure est née en 2003, « avec l'argent de mon mari Philippe suite à son licenciement de Petroplus, raconte Josiane Trolley. On a injecté 25 000 € pour créer Seconde Vie, une Ressourcerie. Elle est toujours ouverte et emploie quatre salariés dont deux équivalents temps plein. Je voulais déjà une économie sociale et solidaire ».Comme, il fallait nourrir les employés, Josiane ...