A Dreux, les usagers quotidiens de la SNCF face à l'absence de train

« Information indisponible ». Le panneau lumineux qui annonce habituellement les prochains départs est vierge de toute inscription. Les lettres blanches sur fond bleu attirent l'attention, mais les rares visiteurs de la gare de Dreux (Eure-et-Loir) n'ont d'yeux que pour le « menu » famélique du lundi 9 décembre. Pour la troisième journée consécutive, aucun train ne circule entre Dreux et Paris. Idem dans le sens inverse. Pour pouvoir monter dans une rame, les voyageurs doivent mettre le cap à l'est, à une cinquantaine de kilomètres, et rejoindre la gare de Plaisir-Grignon, près de Versailles : les six départs qui y sont programmés ont été reportés sur la fiche d'information inhérente aux mouvements sociaux.

A Dreux, ville d'un peu plus de 30 000 habitants, le nombre des navetteurs s'est stabilisé entre 3 500 et 4 000. Salariés majoritairement de condition modeste (mais pas seulement), ils sont très dépendants de la situation sur la ligne N, qui relève du réseau francilien. La demande d'un titre de transport bon marché pour compléter le pass Navigo qui permet d'aller de Paris à Houdan, commune située à une vingtaine de kilomètres de Dreux, est un sujet récurrent, voire un enjeu électoral.

Depuis le début du mouvement de grève pour les retraites, les préoccupations de ces usagers quotidiens des transports en commun sont redevenues plus basiques. Employée de crèche a Versailles, Awa a pris pris la précaution de se rendre à la gare pour s'informer des conditions de trafic dès dimanche soir. « Je vais voir avec Blablacar [le leader du covoiturage] », décide-t-elle après avoir photographié le tableau de circulation. A quelques mètres de là, les deux guichetiers complètent les informations affichées. « Pour mardi, les prévisions de trafic seront connues à 17 heures », répondent-ils le plus souvent à des interlocuteurs plutôt courtois et patients.

