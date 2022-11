À Doha, les supporters prennent possession des lieux

Les rues de Doha se remplissent heure après heure de supporters de tout horizon, offrant un joyeux melting pot de fans authentiques ou non, d'influenceurs et de joyeux fadas.

"Pour nous tous, ça a été une opportunité financière, un moyen de faire vivre nos familles, et oui, pendant le Mondial, on sera derrière le Qatar." Samarasiri, Sri Lankais vivant au Qatar

Le problème, avec le Qatar, c'est les gouttes. Celles de sueur, d'abord, que les pics de chaleur font dégouliner des crânes luisants dès les premiers rayons de la journée. Arrivé dans la matinée de samedi à Doha, Darío, un Équatorien croisé avec un sac blindé sur le dos, souffle :Vendredi soir, Arnov, déboulé de Birmingham avec trois potes, se fichait pas mal de la chaleur. Sa quête était tournée vers d'autres gouttes., glisse-t-il après être grimpé sur la bosse d'un dromadaire à l'entrée du Souq Waqif, le marché et lieu de la ville où tous les touristes du monde rebondissent depuis quelques jours. Pour le reste, le jeune Anglais, maillot de Jude Bellingham sur le dos, a pour le moment réussi son début de Mondial avec des cheveux taillés façon Ronaldo 2002 et des billets pour plusieurs rencontres dans les poches. Autour de lui, Doha s'éveille enfin après des premières heures assez calmes. Les supporters tunisiens, d'abord assez seuls à mettre le boxon, ont été rejoints vendredi par les Marocains, les Camerounais, les Sénégalais et les différents fans sud-américains. En réponse, les forces de sécurité locales ont bouclé 99% des entrées du Souq et ont constitué un circuit fermé façon Ikea où de drôles de scènes se mélangent.Il est ainsi possible de croiser un Mexicain éméché - oui, il existe quand même des sources d'alcool à Doha - assis sur un banc entre deux hommes,sur le corps etsur la tête, un autre local qui tente de faire dire à une journaliste brésilienne en plein direct queou encore une file de Qataris attendant de pouvoir prendre des photos avec les supporters… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com