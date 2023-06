information fournie par So Foot • 05/06/2023 à 14:32

À Dieu Zlatan

Après 24 belles années à s’être amusé sur les terrains, Zlatan Ibrahimović a officialisé la fin de sa brillante carrière à San Siro, ce dimanche soir. À 41 ans, le géant suédois ne pouvait pas aller plus loin. Le temps est donc venu de remercier et de féliciter ce monsieur pour son œuvre.

« C’est le moment de venir dire au revoir au football. » À 41 balais, Zlatan Ibrahimović a officialisé, devant le public de San Siro en larmes, la fin de son immense carrière. « Je n’avais annoncé cette nouvelle à personne, même pas à ma famille. À partir de demain, je serai un homme libre et j’ouvre un nouveau chapitre de ma vie. L’adrénaline du vestiaire me manquera, c’est certain, ce sera un nouveau monde, mais je suis prêt » , lâche le géant suédois, très ému lui aussi, mais qui n’oublie pas d’envoyer une punchline (sans doute pour canaliser son émotion) bien placée lorsque le parcage du Hellas se met à siffler son hommage. « Sifflez, sifflez, c’est votre meilleur moment de la saison. » Justement, cette saison, le gamin de Rosengård commençait à accuser le coup, en témoignent ses 144 minutes de jeu ainsi que ses blessures à répétition. Alors forcément, pour cette dernière journée de championnat face au Hellas – match auquel il a assisté depuis les tribunes –, les tifosi milanais étaient curieux de savoir quelle serait la suite pour leur numéro 11 préféré. Un départ, une dernière danse ou un clap de fin ? À la veille de ce match, un message est venu teaser la suite : « Good bye Zlatan » , pouvait-on apercevoir sur les panneaux publicitaires de San Siro.

Z.L.A.T.A.N. 🍷@acmilan pic.twitter.com/xfmDhRVeK2…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com