A Dallas, un cinéma fait revivre le jour de l'assassinat de JFK

Le film "War Is Hell" à l'affiche du Texas Theatre, à Dallas, le 22 novembre 2026, à l'occasion du 63e anniversaire de l'assassinat du président John F. Kennedy ( AFP / Mark Felix )

Chaque 22 novembre, Duncan McQueen se rend au Texas Theatre, dans le cadre d'un pèlerinage sur les lieux emblématiques de l'assassinat du président John F. Kennedy, à Dallas.

Mais il ne parvient jamais à s'asseoir dans le siège le plus célèbre de cette salle de ciné : celui qu'occupait l'assassin présumé, Lee Harvey Oswald, lorsque la police l'a arrêté.

"Chaque fois, j'arrive trop tard, il y a toujours quelqu'un assis là", a-t-il confié à l'AFP.

Situé dans le quartier bohème d'Oak Cliff à Dallas, le Texas Theatre est devenu indissociable de cet assassinat en raison de l'arrestation très médiatisée de Lee Harvey Oswald, survenue peu après que le cortège présidentiel a essuyé des tirs à quelques kilomètres de là.

Le cinéma assume ce lien en organisant le "JFK Day", une véritable capsule temporelle marquant ce sombre anniversaire.

Barak Epstein, exploitant du Texas Theatre à Dallas, montre le siège associé à l’arrestation de Lee Harvey Oswald, le 22 novembre 2026 à l’occasion du 63e anniversaire de l’assassinat du président John F. Kennedy ( AFP / Mark Felix )

"Ce jour-là (...) nous nous penchons en quelque sorte sur ce qui s'est passé ici et nous le commémorons", a déclaré à l'AFP Barak Epstein, qui dirige la salle.

Afin de préserver ce pan de l'histoire américaine et cinématographique, le cinéma projette le seul fragment qui subsiste de "War Is Hell", ainsi que "Cry of Battle", les deux films diffusés ce jour-là, qui auraient pu tomber dans l'oubli s'ils n'avaient pas été immortalisés par des photographies et des séquences vidéo.

La double séance commence à 13H20 (19H20 GMT), quelques minutes avant l'heure à laquelle Oswald était entré le cinéma pour s'y cacher.

"Symbolique"

Le Texas Theatre trouve à quelques kilomètres d'Elm Street, la rue où le président John F. Kennedy a été assassiné.

Une vue de la rangée des sièges où se serait assis Lee Harvey Oswald au Texas Theatre de Dallas, à l'occasion du 63e anniversaire de l'assassinat du président John F. Kennedy, le 22 novembre 2026 ( AFP / Mark Felix )

Des dizaines de personnes se sont rassemblées dimanche pour lui rendre hommage, à l'occasion du 63e anniversaire de sa mort.

Les deuxième et cinquième sièges de la rangée S de l'une des deux salles de ce cinéma auraient été occupées par Lee Harvey Oswald.

Mais c'est le siège numéro cinq qui semble s'être imposé comme tel auprès des passionnés d'histoire.

"C'est symbolique", a témoigné Richard Pruett, qui attendait avec son fils devant les portes du Texas Theatre, avant leur ouverture.

Ce visiteur a salué la préservation du cinéma après des années de difficultés, liées à l'essor du streaming, à la pandémie de Covid-19 mais aussi à la concurrence des grandes chaînes de salles de ciné.

Un spectateur achète un billet pour le film "War Is Hell" au Texas Theatre à Dallas, le 22 novembre 2026, date marquant le 63e anniversaire de l’assassinat du président John F. Kennedy au Texas ( AFP / Mark Felix )

Il s'est réjoui de pouvoir assister au "même film" que Lee Harvey Oswald au moment de son arrestation, "diffusé à la même heure qu'il y a 63 ans".

Les billets coûtent 90 cents, comme en 1963. Les spectateurs les achètent à la billetterie d'origine, située à l'entrée du bâtiment, exactement comme le faisaient les spectateurs à l'époque.

"Bien vivant"

Le Texas Theatre apparaît dans des films tels que "JFK" d'Oliver Stone. Ce dernier s'est assis à la même place lors d'une projection de son film à l'occasion de l'anniversaire en 2024.

Des spectateurs regardent le film "War Is Hell" depuis les sièges associés à l’arrestation de Lee Harvey Oswald, au Texas Theatre de Dallas, le 22 novembre 2026 à l’occasion du 63e anniversaire de l’assassinat du président John F. Kennedy au Texas ( AFP / Mark Felix )

Il apparaît également dans le nouveau film "November 1963", qui retrace l'assassinat du point de vue de la mafia et qui, dans le cadre de la programmation spéciale, y a été projeté en avant-première samedi devant une salle comble, en présence du réalisateur Roland Joffé.

"Ce qui est très beau ici, c'est que ce cinéma est bien vivant", a déclaré à l'AFP le réalisateur, nommé deux fois aux Oscars.

Ce cinéma nous fait prendre conscience, a expliqué Roland Joffé au public, que "nous réalisons soudain que l'histoire n'est pas révolue".