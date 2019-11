A Cuba, Pierre-Elie de Pibrac capte l'amertume des travailleurs du sucre

Le photographe a passé huit mois dans les plantations de canne et les usines sucrières de l'île. Son travail témoigne d'un monde en perdition, peuplé d'hommes et de femmes brisés par l'utopie castriste.

C'est Eusebio Leal, historien bien en cour à La Havane, qui l'a confié au photographe : « Le sucre est notre histoire ; sans lui, il est impossible de comprendre l'essence et l'âme de Cuba. » Or, les images que rapporte Pierre-Elie de Pibrac, après huit mois passés dans les champs de canne, les usines et les bateyes, ces villages construits autour des centrales sucrières, témoignent d'un monde en ruine.

Les guajiros, ces coupeurs de canne qui, machette en main, symbolisaient l'héroïsme de la guerre d'indépendance face aux Espagnols au XIXe siècle, le soutien aux guérilleros révolutionnaires au milieu du XXe, puis l'énergie productiviste au service du socialisme tropical, sont au rebut dans leurs cabanes ou dans des installations qui tournent à peine quand elles n'ont pas été démantelées - des 156 usines existantes en 2002, seule une quarantaine est encore en activité. Pour son livre et l'exposition qui l'accompagne dans cette plongée dans l'oubli, le photographe n'a pas choisi le mot castillan olvido, mais desmemoria, comme pour dire l'effacement d'une mémoire industrielle qui fut aussi une utopie ou un mythe.

Un honneur perdu

Car, si le sucre est l'histoire de Cuba, cela fait longtemps qu'elle est faite de fausses promesses et d'échecs. Les plus retentissants furent ceux de la grande zafra (« récolte ») de 1970. « Notre pays fournira 10 millions de tonnes de sucre », avait juré Fidel Castro, décidant ainsi de doubler la production en cinq ans. Étranglée par le blocus américain, l'île s'était jetée dans le giron soviétique et sa division du travail, fournissant du sucre à l'empire contre son pétrole. Tout le pays fut mobilisé et l'exploitation militarisée pour la monoculture, aux dépens de l'agriculture vivrière.

