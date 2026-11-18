A Cuba, le reparto sort des quartiers marginaux et conquiert la musique latino

Des membres de la compagnie de danse urbaine cubaine Los Datway répètent une chorégraphie destinée à une vidéo pour les réseaux sociaux, dans une rue de La Havane, le 29 octobre 2026 à Cuba ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

La star espagnole Rosalia a dit en être "fan" et le chanteur portoricain de reggaeton Daddy Yankee s'y est essayé dans son dernier album : le reparto cubain, né dans les quartiers populaires de La Havane, s'impose peu à peu sur la scène musicale latino-américaine.

Né il y a près de vingt ans dans les "repartos", les quartiers périphériques de la capitale cubaine, ce genre s'est d'abord diffusé sur des clés USB, de téléphone en téléphone, avant d'exploser sur les réseaux sociaux et de conquérir des millions de jeunes sur l'île et à l'extérieur.

Mélange de rythmes soutenus, de refrains accrocheurs et d'une bonne dose d'argot qui parle d'argent, de fête et de sexe, le reparto intègre les influences de la timba, une musique populaire cubaine, et celles du reggaeton, genre urbain latino parti du Panama et qui s'est répandu sur tous les continents.

Bebeshito, Charly&Johayron ou Ja Rulay sont les artistes les plus populaires du moment. Leur succès a été porté par l'expansion de l'internet mobile à Cuba, l'arrivée de TikTok et d'Instagram, et l'émigration d'artistes cubains vers Miami, où vit la plus grande communauté cubaine à l'étranger.

"Tout a explosé quand nous, les artistes cubains, avons réussi à nous installer à Miami et à commencer à comprendre" les ressorts de l'industrie musicale, a confié à l'AFP Carlos Eduardo Pérez lors de la cérémonie des Billboard Latin Music Awards, organisés fin octobre à Miami.

Des membres de la compagnie de danse urbaine cubaine Los Datway répètent une chorégraphie destinée à une vidéo pour les réseaux sociaux, à La Havane, le 29 octobre 2026 à Cuba ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

Son vrai nom ne dit pas grand-chose à ses fans : dans le monde du reparto, il est "Helabusador" (L'Habuseur), l'un de ces noms tape-à-l'œil qui font florès chez les "reparteros", à l'image de leur style bling-bling, entre vêtements extravagants, grosses chaînes, dents en or et tatouages.

Si aucun représentant du genre n'a figuré parmi les nominés, nombre d'entre eux ont défilé sur le tapis rouge lors de la cérémonie. Et les 170 millions de vues sur Youtube du morceau "Dichavate" qui réunit Helabusador, Rey Tony et Ya Ice Dilan, en ont fait l'un des plus grands succès de l'année.

Ascension sociale

Le musicien cubain de reparto, Maykol Blanco, lors d’un entretien avec l’AFP alors qu’il enregistre une vidéo pour les réseaux sociaux dans une rue de La Havane, le 26 septembre 2026 à Cuba ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

Dans les rues de Cuba, il est presque impossible de ne pas entendre du reparto.

"Tout le monde aime le reparto", lance à l'AFP Maykol Blanco, un ingénieur industriel de 24 ans qui a abandonné son métier pour se consacrer à la musique.

Comme lui, des centaines de jeunes tentent de percer dans ce genre considéré comme un moyen rapide d'ascension sociale dans un pays éreinté par des années de crise économique.

"Si je pouvais faire un tube, ce serait génial (...) cela me permettrait d'aider beaucoup de gens", raconte Alianny Jaime, une Cubaine de 19 ans, qui enregistre une composition dans un studio installé dans une maison privée à San Miguel del Padron, dans la banlieue de La Havane.

Alianny Jaime, enregistre une chanson de reparto dans un studio à La Havane, le 29 octobre 2026 à Cuba ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

Une session d'enregistrement coûte habituellement 100 dollars, mais le propriétaire, Roberto Gómez, a décidé de donner sa chance gratuitement à Alianny Jaime.

"Il faut avoir de l'argent, du talent ou des contacts" pour avoir du succès, résume-t-il.

Hors des circuits

Si de nombreuses chansons sont produites à Cuba, les artistes dépendent de collaborateurs à l'étranger pour la distribution et la gestion des revenus des plateformes numériques, alors qu'il est impossible de recevoir ce type de paiements sur l'île en raison des sanctions américaines.

Roberto Gomez, producteur de musique et propriétaire d'un studio d'enregistrement, travaille sur un projet de reparto à La Havane, le 29 octobre 2026 à Cuba ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

L'essor du reparto a stimulé tout un réseau de producteurs, vidéastes, influenceurs autour de ce qui est devenu un business de plus en plus rentable, fonctionnant entièrement en dehors des circuits traditionnels de la musique cubaine.

Son influence atteint même des secteurs inattendus. Cuba a vu émerger récemment du "reparto chrétien", une variante qui diffuse des messages religieux.

"Si le diable est peut-être en train d'utiliser ce genre pour que cette génération se perde (...), nous, nous l'utilisons pour gagner cette génération", explique à l'AFP Ayamey Smith, membre d'une église évangélique.

Le reparto se danse aussi. Chaque tube donne lieu à sa propre chorégraphie, contribuant à sa popularité sur les réseaux sociaux.

Au Centro, un quartier de La Havane, les membres de la compagnie Los Datway répètent encore et encore une chorégraphie devant une caméra. Au rythme effréné de la musique, ils enchaînent des mouvements rapides des jambes et des hanches, sous l'œil des curieux.

Des membres de la compagnie de danse urbaine cubaine Los Datway participent au tournage d’une vidéo destinée aux réseaux sociaux, à La Havane, le 29 octobre 2026 à Cuba ( AFP / ADALBERTO ROQUE )

"Les défis (entre danseurs) ont beaucoup aidé les musiciens à faire connaître leurs morceaux, à les rendre viraux, non seulement à Cuba, mais aussi à l'international", explique Paloma Duarte, une danseuse.

Quelques minutes plus tard, la vidéo se retrouvera sur TikTok et Instagram.

"Faire du reparto, c'était quelque chose de marginal. Maintenant, tout le monde le danse, tout le monde le ressent", se réjouit-elle.