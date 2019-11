A Cotonou, avec les usagers du bus Intercity pour Abidjan

Gares routières, cœurs battants de l'Afrique (5). Au Bénin, les voyageurs qui se rendent en Côte d'Ivoire en autocar climatisé appartiennent en général à la classe moyenne.

Le temps semble s'être arrêté. Par 34 °C, Aïté attend, assis à l'ombre, dans une gare routière de Cotonou, la capitale économique du Bénin. « Mes trois petits-enfants habitent en Côte d'Ivoire. Je fais le trajet une fois tous les deux mois pour les retrouver », explique l'homme de 60 ans, impatient de partir, sans savoir vraiment dans combien de temps. Pour atteindre Abidjan, à plus de 850 km, il a choisi la compagnie ghanéenne Intercity STC, qui propose trois départs par semaine en bus climatisé. Aujourd'hui, deux véhicules sont mobilisés pour une centaine de personnes et le départ est prévu à 12 heures. Pendant les périodes de fête, jusqu'à six bus peuvent faire la liaison, via le Togo et le Ghana.

A côté d'Aïté, Imane part aussi en Côte d'Ivoire pour une semaine de vacances. Sous ses cils maquillés, elle observe sa petite valise, sur la balance, avant le verdict. « 1 000 francs CFA ! », lui lance un contrôleur (soit 1,52 euro). Cette somme s'ajoute aux 32 000 francs CFA de son aller pour Abidjan. « Un prix raisonnable », commente Imane, qui manifeste ainsi son appartenance à la classe moyenne. Dans un pays où le SMIG mensuel est de 40 000 francs CFA, tout le monde ne peut pas s'offrir un billet de bus pour l'international.

Il faut dire qu'ici, le public est un peu différent de celui des gares routières qui desservent le nord du Bénin. Celles-ci sont davantage fréquentées par des travailleurs que par des vacanciers. C'est par exemple le cas de la gare ATT, qui organise les départs pour Parakou, Natitingou et Djougou, des villes à plus de 400 km de Cotonou [lire encadré].

