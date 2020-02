À Colombes, la fête toute la nuit dans un loft Airbnb...

En ce mardi matin, des bruits de verre cassé résonnent dans la paisible copropriété de Colombes, rue de Varsovie, dans les Hauts-de-Seine. « Ils évacuent les bouteilles vides dans la poubelle », observe un habitant, dépité. Dans la courette située derrière l'immeuble de briques claires, des ouvriers interviennent sur le tuyau d'évacuation sanitaire, visiblement bouché. Encore un lendemain de fête... Airbnb.« Le voisin loue son loft pour des soirées et des événements sur Airbnb. Il y en a eu plus de 40 depuis le 1er novembre. Hier soir, lundi, c'était un mariage avec une chanteuse au micro et un violoniste. Il y avait déjà eu une fête bruyante vendredi et samedi... On n'en peut plus », confie Sébastien. Lui et sa famille sont aux premières loges. Leur salon possède une vue directe sur le patio où les fêtards peuvent s'asseoir ou profiter d'un baby-foot et d'un jacuzzi. Les deux lofts appartements ont été aménagés à l'intérieur du même ancien atelier de fabrication de boules antimites. Colombes (Hauts-de-Seine), le 28 janvier. « On n'en peut plus », dit Sébastien, l'un des habitants de la copropriété./LP/Arnaud Dumontier « Deux, trois fois par semaine, c'est un va-et-vient de personnes qui ont le digicode de la copropriété, qui sont parfois alcoolisées, qui font du bruit », raconte ce père de trois enfants. C'est insupportable. »Plusieurs courriers au propriétaireSi Sébastien est le plus directement touché, il n'est pas le seul à se plaindre. « Tous les habitants de la copropriété sont excédés et même d'autres autour, constate Marie-Claire Maniscalco, la présidente du conseil syndical. Nous avons adressé plusieurs courriers au propriétaire du loft pour lui rappeler que les nuisances sonores étaient interdites par le règlement de copropriété. Mais cela n'a rien changé. » LIRE AUSSI > Locations touristiques à Paris : les chiffres d'AirbnbAlors qu'il coordonne le ...