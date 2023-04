À Clermont, les U19 aussi font des miracles

Les jeunes du Clermont Foot vivent un rêve éveillé : ils affrontent l’AS Monaco ce samedi (17 h 15) au Stade de France dans le match le plus important de leur carrière : la finale de la Coupe Gambardella.

Le calme règne encore sur le complexe des Gravanches à Clermont-Ferrand, à trois jours d’un match dans toutes les têtes. Une infrastructure novatrice, où rugbymen de l’ASM Clermont et footballeurs du Clermont Foot se côtoient tous les jours au sein d’un centre de formation partagé, fruit de l’idée révolutionnaire de l’ex-président du CF63 il y a six ans, Claude Michy.

Pas d’inquiétude, donc, si la tunique jaune et bleu vous apparaît au premier abord, il faut s’enfoncer un peu plus loin pour apercevoir les héros du moment. Les jeunes du Clermont Foot sont en finale de la Gambardella, dont ils partagent l’affiche avec une autre ASM, celle de Monaco cette fois. Pour cette séance du mercredi, l’état d’esprit est exemplaire. Chacun est concentré, le regard tueur, les prises de risques dans les contacts sont assumées, personne ne craint une blessure. Les plus dissipés sont bien leurs collègues de National 3, sur le terrain d’à côté. « Ce n’est pas nous qui faisons le plus de bruit, ce sont les grands de la N3 qui viennent nous chambrer. Ils avaient été moins loin, eux. Ils nous donnent de la force, et mettent l’ambiance pour qu’on aille au bout » , confie après la séance Mohamed-Amine Bouchenna (16 ans), la star de cette équipe.…

Par Jason Cotard, à Clermont pour SOFOOT.com