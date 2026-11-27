A cinq mois de la présidentielle, les candidats pullulent, Le Pen reste favorite, les problèmes du pays demeurent

Le président français Emmanuel Macron rencontre les dirigeants des partis politiques à l'Élysée, à Paris

PARIS, 26 novembre (Reuters) - Un champion de judo, un maire de la Côte d'Azur, un ancien Premier ministre... de nouveaux prétendants s'engagent ‌dans la course à l'Elysée, sans bousculer pour l'instant le duo de tête des sondages formé par la candidate du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, et celui de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon.

Ces dernières semaines ont vu le ​quintuple champion olympique de judo Teddy Riner se lancer dans l'aventure tout comme l'ex-Premier ministre Dominique de Villepin tandis que le maire de Cannes, David Lisnard, perce dans les sondages au point d'inquiéter Édouard Philippe, ex-chef du gouvernement encore considéré l'été dernier comme un présidentiable sérieux.

Cette vague de candidatures - une trentaine au total, déclarées ou potentielles - illustre le nouveau paysage politique dix ans après le hold up présidentiel d'Emmanuel Macron qui a bousculé les partis traditionnels, ​encourageant des ambitieux à rêver d'Élysée hors des structures établies.

"Cela témoigne d'une certaine évolution de la vie politique, à la fois française et mondiale, où l'absence de parti de gouvernement très fort suscite l'ambition de candidats qui, par leur médiatisation, vont se dire : 'Je peux y aller'", a dit à Reuters ​le député socialiste Romain Eskenazi.

Force est de constater que pour l'heure, cette multitude favorise plutôt les deux favoris, dépourvus ⁠de rival capable de mobiliser les électeurs modérés à droite comme à gauche.

Dans un pays secoué depuis des mois par des manifestations parfois émaillées de violences et handicapé par un déficit budgétaire important, nombre ‌d'électeurs se disent peu convaincus par l'offre présidentielle actuelle.

Plus des trois-quarts des Français (77%) récemment sondés par Odoxa pour Le Figaro considèrent ainsi que le nombre élevé de candidats reflète, chez beaucoup, "un ego surdimensionné".

Réélu mercredi à la présidence de l'Association des maires de France, très actif sur les réseaux sociaux, le maire libéral de Cannes David Lisnard est donné à 11% ​d'intentions de vote dans un sondage RTL-Toluna, reléguant Edouard Philippe (9%) à la cinquième place ‌derrière le social-démocrate Raphaël Glucksmann.

Longtemps considéré comme l'un des favoris des scrutins des 18 avril et 2 mai, le maire du Havre Edouard Philippe, élu ⁠de centre-droit pro-entreprises apprécié du monde économique, voit son score s'éroder sur fond de critiques reprochant à sa campagne un manque de dynamisme et d'idées nouvelles.

Aux yeux de certains centristes toutefois, l'ascension de David Lisnard pourrait n'être qu'un feu de paille.

"C'est une bulle, ça repose sur pas grand-chose, c'est très creux en réalité. On sait pas vraiment ce qu'il pense", estime le député Renaissance Pieyre-Alexandre Anglade.

PAS DE PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE

La plupart des candidats ⁠ont sillonné cette semaine les allées du salon ‌annuel des maires, à Paris, à la recherche des parrainages indispensables pour valider leur ambition - 500 signatures d'élus issus de 30 départements différents sont nécessaires.

Éric Berlivet, maire de Roche-la-Molière (Loire), ⁠près de Saint-Etienne, a confié à Reuters qu'il donnerait en janvier son paraphe à David Lisnard ou Edouard Philippe.

"On a tellement été déçus, en tant qu'élus de terrain, par nos grands élus nationaux qui nous créent des contraintes ‌au lieu de nous faciliter le quotidien", a-t-il dit à Reuters.

Les candidats de la droite et du centre n'ont pas réussi à s'entendre sur les modalités d'une primaire, à laquelle Edouard Philippe est ⁠résolument opposé.

"Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont hauts dans les sondages et on a l'immense responsabilité de rassembler la droite et le centre, mais ⁠pas d'organiser une primaire qui créera la confusion, de la ‌division et de la compromission", pense Jérémie Patrier-Leitus, porte-parole d'Edouard Philippe.

Populaire mais dépourvu d'expérience politique, Teddy Riner est crédité d'environ 4%, devant des personnalités établies comme le communiste Fabien Roussel et l'écologiste Marine Tondelier, qui vient de ​proposer une "coalition" avec La France insoumise, au grand dam d'une partie de son camp.

A la question de savoir si sa candidature ‌avait un lien avec le manque de hauteur du personnel politique, le judoka a répondu : "Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais oui."

Des rumeurs circulent quant à une possible candidature de dernière minute de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, ​qui quittera ses fonctions plus tôt que prévu en février, deux mois avant le premier tour.

Si elle recueille jusqu'à 14% des intentions de vote dans un récent sondage réalisé pour Politico, celle qui fut la première femme ministre de l'Economie en France n'a aucunement dévoilé ses intentions.

Autre candidat potentiel d'envergure : l'ancien président socialiste François Hollande (2012-2017). "Je me prépare", répète le député de Corrèze, tour de France à l'appui, en attendant un éventuel alignement des planètes en ⁠sa faveur.

"Ne pas être un professionnel de la politique, qui aurait été un handicap par le passé, est une ressource dans le contexte actuel", considère Christian Le Bart, de Sciences Po Rennes.

Alors que le centre et les partis traditionnels de gauche et de droite se fragmentent, Marine Le Pen et Jean-Pierre Mélenchon continuent de dominer leurs camps respectifs.

La cheffe de file du RN, en particulier, reste la candidate à battre, en tête de la plupart des enquêtes au premier tour comme au second, malgré un récent effritement.

"Elle est quand même en tête dans les sondages, donnée gagnante à peu près dans tous les scénarios de second tour. Et oui, on est obligé de constater que le travail de 'dédiabolisation', la stratégie de la cravate a payé", constate Christian Le Bart.

Le politologue met toutefois en garde contre toute conclusion hâtive, nombre d'électeurs ne stabilisant leur vote qu'en toute fin de campagne.

"A ce stade ​c'est très ouvert, rien n'est joué", dit-il.

(Reportage Michel Rose, avec Elizabeth Pineau)