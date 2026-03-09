 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A Chypre, Macron promet une future mission "défensive" pour "rouvrir" le détroit d'Ormuz
information fournie par AFP 09/03/2026 à 15:09

Le président français Emmanuel Macron (G) est accueilli par son homologue chypriote Nikos Christodoulides (D) à son arrivée à Paphos, à Chypre, le 9 mars 2026 ( POOL / Gonzalo Fuentes )

Le président français Emmanuel Macron (G) est accueilli par son homologue chypriote Nikos Christodoulides (D) à son arrivée à Paphos, à Chypre, le 9 mars 2026 ( POOL / Gonzalo Fuentes )

Emmanuel Macron a affirmé lundi à Chypre préparer une future mission internationale "purement défensive" pour "rouvrir" le détroit d'Ormuz, et permettre la circulation de pétrole et de gaz, dans le cadre d'un important déploiement militaire français autour du conflit au Moyen-Orient.

Le président français s'est rendu à l'aéroport militaire de Paphos, dans le sud-ouest de l'île méditerranéenne touchée par un drone peu après le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran le 28 février, pour apporter son soutien à son homologue chypriote Nikos Christodoulides.

"Lorsque Chypre est attaquée, c'est l'Europe qui est attaquée", a-t-il martelé. "Nous n'accepterons pas que le moindre morceau du territoire européen, comme Chypre, soit exposé au danger", a renchéri à leurs côtés le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, tout en assurant qu'il s'agissait d'actions "strictement défensives, loin de tout engagement militaire". La France, l'Italie et l'Espagne ont dépêché chacune une frégate dans la zone.

Emmanuel Macron était ensuite en route dans l'après-midi vers le porte-avions français Charles de Gaulle, qui se trouve désormais au large de la Crète après avoir été redirigé sur son ordre vers la Méditerranée orientale après le début du conflit.

Ce bâtiment est au coeur d'un important dispositif naval français appelé aussi à mobiliser "huit frégates" et "deux portes-hélicoptères amphibies" dans une vaste zone incluant la Méditerranée orientale, la mer Rouge et le détroit d'Ormuz dans le Golfe, a-t-il détaillé.

- Coordination du G7 -

Il a notamment annoncé que la France contribuerait "dans la durée" avec "deux frégates" à l'opération Aspides mise en place en 2024 par l'Union européenne en mer Rouge, sous commandement grec. Une frégate française y participait déjà.

Le Premier ministre grec a invité ses "collègues européens à renforcer cette opération avec davantage de moyens flottants".

Au-delà, "nous sommes en train de mettre en place" une "mission purement défensive, purement d'accompagnement" qui "a vocation à permettre, dès que cela sera possible, après la sortie de la phase la plus chaude du conflit", "l'escorte de porte-conteneurs et de tankers, pour rouvrir progressivement le détroit d'Ormuz", a affirmé le chef de l'Etat français.

C'est, selon lui, "essentiel au commerce international, mais également à la circulation du gaz et du pétrole qui doivent pouvoir sortir à nouveau de cette région", alors que l'impraticabilité du détroit, en raison du conflit, a fait s'envoler les cours ces derniers jours.

Emmanuel Macron a assuré préparer cette mission "strictement pacifique" avec des partenaires "européens et non européens". Des discussions sont évoquées côté français notamment avec l'Inde et d'autres pays asiatiques fortement touchés par la situation actuelle.

La France, qui préside cette année le G7, prépare pour mardi une réunion de ministres de l'Energie en marge d'un sommet à Paris sur le nucléaire civil. "J'ai souhaité qu'on puisse mobiliser au niveau du G7 une coordination étroite pour piloter au mieux les sujets énergétiques", a dit le président français, qui a précisé à des journalistes que les pays de ce groupe (France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Canada, Japon) envisageaient parmi les "options" possibles de puiser dans leurs réserves stratégiques.

(g-d) Le président français Emmanuel Macron, son homologue chypriote Nikos Christodoulides et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, lors d'une rencontre à Paphos, le 9 mars 2026 à Chypre ( POOL / Gonzalo Fuentes )

(g-d) Le président français Emmanuel Macron, son homologue chypriote Nikos Christodoulides et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, lors d'une rencontre à Paphos, le 9 mars 2026 à Chypre ( POOL / Gonzalo Fuentes )

La courte visite à Chypre a permis à Emmanuel Macron de réaffirmer ses autres objectifs, dont la protection des pays du Golfe visés par des frappes iraniennes, et celle des ressortissants français dans la région.

Après s'être entretenu dans la matinée, pendant son vol vers Chypre, avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président français a une nouvelle fois appelé le Hezbollah pro-iranien à "cesser toutes frappes depuis le sol libanais".

"Israël doit ensuite cesser au plus vite son opération militaire et ses frappes sur le Liban pour permettre à la souveraineté et l'intégrité territoriales du Liban d'être recouvrées, et aux forces armées libanaises seules légitimes d'assurer la sécurité de leur sol", a-t-il insisté.

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

6 commentaires

  • 15:31

    Pas de sanction à l'encontre des agresseurs pour cette guerre mais plutôt prendre le risque de mondialiser les bombardements?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre français de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, lors de la conférence de presse d'ouverture des volets Finance et Numérique de la présidence française du G7, le 3 février 2026, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Réunion du G7 Finances, recours aux réserves stratégiques de pétrole envisagé
    information fournie par AFP 09.03.2026 15:26 

    Les ministres des Finances du G7 se sont réunis lundi sous présidence française et pourraient décider d'un recours aux réserves stratégiques de pétrole pour tenter d'atténuer la flambée des prix du brut, conséquence de la guerre au Moyen-Orient. En route pour Chypre ... Lire la suite

  • Un nuage de fumée noire au-dessus du site d'une frappe aérienne israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, le 9 mars 2026 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 09.03.2026 15:20 

    Voici les derniers événements lundi, au dixième jour de la guerre au Moyen-Orient: - Interception d'un missile vers la Turquie L'Otan a intercepté un missile se dirigeant vers la Turquie, après une opération similaire la semaine dernière, a confirmé lundi la porte-parole ... Lire la suite

  • accor (Crédit: L. Grassin / )
    Accor recrute Laurent Choain comme DRH mondial du groupe
    information fournie par Zonebourse 09.03.2026 15:18 

    Le groupe hôtelier confie à cet expert la mission de renforcer sa stratégie de talents et sa culture d'entreprise à l'échelle mondiale. Accor annonce la nomination de Laurent Choain au poste de Global Chief People & Culture Officer, membre du Comité de direction, ... Lire la suite

  • Un panneau affiche les prix de l'E10, du SP98, du diesel Suprême et du diesel dans une station-service Total Energy à Saint-Léonard, le 9 mars 2026 dans le Pas-de-Calais ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Guerre au Moyen-Orient: l'exécutif au défi de la flambée des prix à la pompe
    information fournie par AFP 09.03.2026 15:14 

    Le gouvernement, pressé par les oppositions, cherche la parade face à la flambée des prix à la pompe provoquée par la guerre au Moyen-Orient, mais refuse à ce stade d'envisager des aides publiques pour adoucir la facture en raison du coût pour les finances de l'Etat. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank